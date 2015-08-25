你真的懂美元？华尔街和美联储或许说的两码事

按许多流行指标来看，美元在过去六个月基本算是横盘整理，然而，美联储(FED)自己创建的美元指标并非如此。

美联储创立的指标显示美元大幅攀升，这个指标跟踪美元对美国最大26个贸易伙伴货币的表现。该指标在今年3月份升至12年高点，从那以来又上涨1.3%；正是在3月份，美联储首次发出警告，称美元走强可能伤害经济增长和拉低通胀。

在每日交易规模5.3万亿美元的外汇市场上，美联储的加息路径目前已经成为最大的驱动因素之一，而华尔街与美联储观点上的错位，可能给那些预计近期走势将延续的投资者造成麻烦。

华尔街的看法主要基于美元对欧元和日元的表现。而美联储贸易加权指数本季的快速升值，则大多是因为中国和墨西哥等大型出口国，这对美联储希望通胀率加速上升的目标构成拖累。

在美联储即将进行近10年来首次加息之际，这可能导致官员更多的口头干预，以给美元的全面涨势降温。

Jefferies Group LLC在纽约的董事总经理Brad Bechtel说：“按贸易加权衡量美元继续走强，美联储肯定会考虑这一点，风险在于当美联储真的开始强调这一点时，市场却措手不及。”

美联储的贸易加权广义美元指数(Broad Trade-Weighted Dollar Index,TWDI)，衡量美元对26个经济体货币的表现，双边贸易规模作为权重。其中中国、墨西哥和加拿大的货币占据了46%的比重。

而私人部门的大多美元指标，追踪的是美元对全球最具流动性、使用最广泛的一个货币篮子的表现。

例如ICE的美元指数，被用作各种期货和期权工具的基准，货币篮子中欧元占比58%，日元14%。它缺少来自新兴市场的代表，而后者在美国的贸易流动中占有过半的比重。

就在一个月之前两个指标还亦步亦趋。美联储指标本季上涨3.4%，至12年高点，原因是中国让人民币贬值来支持经济，以及大宗商品价格下跌拖累加元和墨西哥比索。同期ICE的美元指数下跌0.7%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国经济学家Ellen Zentner说道：“要注意到哪个美元指标更重要，尤其是站在美联储角度看问题时，这很关键，美联储加息的准则之一是贸易加权美元的平缓。在6月的会议上，他们可以不在意这一点，现在却不行了。”

Zentner于8月17日发布报告称，事实上，唯一对美国经济和美联储政策至关重要的美元指数就是联储自己创立的广义贸易加权美元指数。

大摩指出，TWDI和ICE美元指数的主要区别在于，前者是衡量美元兑更加广泛的货币的汇率加权指标。