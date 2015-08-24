国际金价创半年来最大单周涨幅 金市再入避险模式

当投资者仍在等待美联储加息利空持续抑制市场时，经济数据以及金融市场的变化使金市的避险模式再被激活。最近一周，由于避险资金涌入，国际金价连续上行，纽约市场金价一度冲上1160美元，较前一周大涨4.2%，创下今年1月中旬以来的单周最大涨幅。

到21日收盘，纽约市场金价收于每盎司1159.9美元，是7月初以来的近七周新高，较前一周大涨近50美元，连续第二周收涨，刷新了1月16日当周以来的单周最大涨幅。

受到影响，国内市场相关金价在过去一周全线上行，上海期金到21日收盘于每克240.7元，连续第三周收红，现货金饰品市场上主要金店的报价也超过每克300元，较前期的低位涨幅达9%。

正当投资者纷纷猜测何时下破1000美元大关时，避险情绪的升温使金市再度上演“大逆转”的戏码。

“最近一周，中国央行完善人民币中间价报价的效应持续发酵，全球众多货币贬值风险上升，加上美联储9月份加息的预期迅速降温，全球股市一度暴跌。”上海一家期货私募负责人表示，众多“逆转”预期的事件集中释放，使得避险情绪再度升温，此前疲弱的金市意外成了唯一的受益者。

衡量避险情绪变化的黄金ETF基金表现出再度增持。全球最大的黄金ETF基金SPDR持仓数据显示，近一周来累计增持约6吨黄金。与此同时，黄金期货市场上，大基金的净空头格局也终结。

不过众多机构提醒，金价快速上行，后期市场仍需谨慎。“虽然目前的不确定性在增加，美联储9月份加息的潜在可能性亦在下降，但美国经济的基本面未发生变化，经济数据已经在为利率正常化做准备，美联储年内加息的预期仍未变。”金瑞期货的分析认为，短期的反弹可能难撼远期金市的偏空格局。