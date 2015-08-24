个人投资者最容易犯的五个错误

让美国人夜不能寐的财政烦恼可谓是伴随着他们从摇篮走向坟墓：日常开支，大学教育费用，养老储蓄。但从大的财政状况来看，很多投资者容易陷入一些代价高昂却又可以避免的财政陷阱。

下面是CNBC数字财务顾问委员会总结出的,对他们的一些客户来说最为难忘的财政错误。

避开人寿保险

根据人寿保险非营利机构Life Happens的调查，超过1亿名美国成年人没有购买人寿保险，且大约55%的美国人感觉自己不需要或者已经有足够的保险。

Edelman Financial Services董事长兼CEO德尔曼(Ric Edelman)表示，不购买人寿保险是一个巨大的错误。他举了一个相关的例子。

他回忆道：“有对夫妇来到公司，丈夫表示买保险是浪费钱的行为，并且他倾向于将这些钱拿来投资，而不是用来支付保险费。”

在随后的一年内这位客户被诊断出一种严重的疾病，他的妻子也被迫辞去了工作，就这样这对夫妇没有了收入。现在顾客已经去世了，而他的妻子一直在努力养活自己。

德尔曼称：“我不确定她能否承受住退休后的压力。”

购买人寿保险不如用来投资的观念是非常普遍的。

Life Happens的CEO费德曼(arvin Feldman)表示：“每个人都认为自己能够更好地使用自己的钱，随着时间的流逝他们可能会如愿以偿，但人们常常没有足够的时间来等待这一切发生，或者没有能力来继续坚持他们的投资计划。”

过早地耗尽养老金

也许最糟糕的事情是过早地用掉你的退休基金。

Curtis Financial Planning所有者兼创始人柯蒂斯(Cathy Curtis)回想起一位女士，这位女士过早地将养老金用来开启一项新的却正在衰退的事业计划。

柯蒂斯称：“她在59岁前从个人养老账户中取出了总计30万美元的资金。”

这位客户认为这笔钱放在那儿是“不会动的”。然而，她没有意识到这样做可能产生相当大的税费和罚款，当账单寄来时她整个人都震惊了。

柯蒂斯表示：“考虑到她接近59岁，我尝试说服她少取一点这样就不会被税费困扰，或者使用72t规则。”但这位顾客并未采纳他的建议，这令他感到很无助。提前取出个人养老账户资金时，若采用72T规则可以避免被罚款，但需要在这段时间内采取等额定期的取款方式。

提前透支退休账户俗称为“泄露”，而此举带来的显著影响是退休所需的资金可能会被提前消耗掉。根据波士顿大学退休研究中心的数据，“泄露”会减少25%的退休财富。

情绪化投资

当行为金融学专家一直试图找出为什么个人投资者会做出有风险的财务决策之际，财务顾问们一直在警惕这样的行为。

Advice Period主席史蒂夫(Steve Lockshin)表示：“我无法向你说清楚到底有多少人在股市投资中做过非理性的决策。客户会将90%至100%的投资押注在某一个证券上。”

其中有位客户在某个股票上建立了大量的头寸，但目前为止他仅仅获得了1%的收益。史蒂夫曾劝说他选择卖掉。这是一个不错的建议，因为不久之后这个股票就陷入了困境。

史蒂夫指出：“他的股票已经接近零收益了，但现在他却准备持有一辈子。”

为 什么要冒着风险去追求这1%的收益？圣塔克拉拉大学金融教授兼行为金融学家的舍夫林(Hersh Shefrin)称，颇有雄心的人会设定非常高的目标，并且很在意是否能够实现。他表示：“这些人清楚成功意味着什么，他们愿意承担这种风险，因为他们认 为如果达不到自己的目标会是一种失败。”

研究表明，选择高风险行为源自个体的生理构造，这种行为能够从具有一定社会经济学背景的人群中看到。对于财务顾问来说他们的挑战在于，为了给客户的风险行为施加限制，他们要帮助这些个体重新定义成功意味着什么。

冲动地购买分时假期

许多出售分时别墅所有权的公司，利用免费的“无责任”假期来吸引潜在的买家，而这一策略奏效了：据美国度假开发协会的数据，该行业去年销售总额近80亿美元。

借助于在旅行途中的冲动性购买，别墅所有者能够忽悠旅行者们口袋里的钱。德尔曼曾接待过一对购买这种免费假期的夫妇。

德尔曼表示：“他们去参加一个关于分时度假的会议时，被那些销售的说辞给吸引到了，并支付了2万美元，而这些钱他们享受不到同时也负担不起。”他们在购买这个分时度假计划时并没有咨询德尔曼的建议。

有些时候这些现场销售会采用高压销售策略。ARDA总裁兼CEO努斯鲍姆(Howard Nusbaum)告诫潜在的买家要保持警惕。

他警告称：“如果某人在未经请求的情况下向你提供一份提议，请挂断电话，或者如果他们没有给你一份书面的提议并在第二天寄给你，那么离开吧。”这类提议通常来自二级市场，缺乏严格的消费者保护措施。

The BAM Alliance个人财务主管毛瑞尔(Tim Maurer)在分时度假的价值上看到一个谨慎的平衡。他指出：“他们根本不会提供很大的投资价值，但对于合适的客户来说，他们可以利用它来管理年度假期的成本。”

最后要说的是，费德曼和毛瑞尔并没有向他们的客户推荐分时度假。

保守秘密

通过向财务顾问咨询个人问题，客户可以不再犯代价昂贵的财政错误。

Beacon Pointe Advisors董事长兼联合创始人香农(Shannon Eusey)表示：“当我们了解了客户的全部情况之后，我们能够更好地帮助他们做出正确的决策。”她举了一个特别的例子。

在为一对打算卖出近100万美元股票的新婚夫妇做个人审计时，香农的公司发现那位妻子处于癌症晚期——她本人不想透露这件事。当她终于坦露真相时，公司建议她和她丈夫不要出售这些股票，而是建立一个能够帮助他们省下10万美元遗产税的计划。

该公司的财务规划员史蒂文斯(Commie Stevens)说道：“问题在于如果我们没有发现她患有疾病，我们可能会建议他们将股票出售。但当他们告诉我们她不能活多久时，我们改变了应对策略。”

史蒂文斯发现客户倾向于对自己的财务顾问隐藏个人问题，例如滥用毒品的孩子和离婚问题。但他称：“从我们顾问的角度来说，这些事情对于财务规划是很重要的。”