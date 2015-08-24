欧元/美元8月24日当周技术分析

周一（8月24日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1460附近水平徘徊。

知名外汇网站ActionForex外汇分析师指出，上周欧元/美元短暂回撤后自低位大幅反弹，但之后自低位大幅反弹飙升，并一举突破1.1215关键阻力位，这一波走势确认了汇价看涨格局，且表明自1.1466以来的三浪整理格局已经于1.0807结束。

与此同时，欧元/美元可能已经重启自1.0461开始的中期涨势，本周对欧元的初步偏好维持看涨，目标指向1.1436/66阻力区域。若汇价有效突破该阻力，则进一步目标指向1.1812，该水位为汇价自1.0461至1.1466涨幅在1.0807的100%映射位。

下行方面，如果欧元/美元跌破1.1244支撑位，则盘中偏好转为中性，并可能带来新一轮整理，但汇价回撤料将于1.1016获得支撑，并可能于此展开新一轮反弹。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后阶段将于1.0461下方刷新新低。