人民币贬值是个契机，是各国货币展开贬值和推出QE的借口

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：



"纳斯达克综合指数收跌139.23点，跌幅2.77%，报4879.82点

道琼斯工业平均指数收跌352.90点，跌幅2.03%，报16995.83点

标普500指数收跌43.11点，跌幅2.07%，报2036.50点

纽约联储调查：交易商在7月份FOMC会议前预计美联储将在9月份开始加息

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓较之前一日增加3.57吨，增幅0.53%，至675.44吨，为本周首次增加

外媒：希腊总理齐普拉斯向总统递交了辞呈并要求尽快举行大选，希腊主要反对党首领梅伊马拉基斯称：已经为竞选做好准备，大选可能将在9月20号进行。

人民币贬值是个契机，是各国货币展开贬值和推出QE的借口，韩国财长郑敏珠称人民币贬值措施对金融市场构成风险，美联储对此也预估市场风险升级，刚刚结束的会议纪要偏鸽派，使得市场对美联储9月加息疑虑加深"

技术面：

金价昨日继续发飙，根本不给回踩机会，直接在1134拉起来，全天走势强劲，至今触及周线50%回调位，丝毫感觉不到有回调的动机，离布林中轨（1172.33）已经不远。周线也呈现出大阳线，并且周线macd发生金叉，日线K线已经刺破了50%阻力位（1141.34），上方阻力位1191.46进入视野，macd三度拉升，dif与dea展开上行，四小时结构也看不到回踩动机，各指标强势看多。

今日观点：

综上所述，尽管如此我们依然静心期待回踩1141企稳的情况下做多，今天周五收线，经验上不会收光头阳线的，欧元也走出新高了，日内回调1.12企稳以后多单跟进，英镑再次发动对1.5779的测试，没有突破前谨慎对待。

今日思路：

阻力位1154.66、1164.27、1172.33、1191.46、1225.53；支撑位1146.99、1132.13、1116.36；

1、黄金1155.63不破做空，止损1164.27止盈1146.99、1132.07、1116.36；

2、黄金1146.99不破做多，止损1141.34止盈1155.63、1164.27、1172.33；

3、白银15.46跌破做空，止损15.6止盈15.2、14.98；

4、加元1.3089附近做空，止损1.3173止盈1.3035、1.2898；

5、澳元0.7338不破做空，止损0.735止盈0.7240、0.7210、0.7114；

6、日元123.53不破做空，止损123.99止盈123.10、121.58；

7、欧元1.1244不破做空，止损1.1287止盈1.1200、1.1130、1.1104；

8、英镑1.5684企稳做多，止损1.5657止盈1.5716、1.5748、1.5779；

9、瑞郎0.9619不破做空，止损0.9694止盈0.9547、0.9390；

10、镑日194.13不破做空，止损195.26止盈193.50、193.07、190.12；

11、欧日138.85不破做空，止损139.27止盈138.42、138.01、136.91；

12、美指95.93不破做空，止损96.19止盈95.01、94.08；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差