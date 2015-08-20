加息概率骤降美元遭“暴打” “原油风暴”席卷而来

隔夜三大利空袭来美元遭受重大打击，最大利空来自美联储会议纪要，纪要未提供有关9月加息的线索，令市场人士感到失望，美联储9月加息概率也因此大幅下滑；此外，美国CPI数据和油价暴跌也导致美联储加息前景蒙上一层阴影，同样令美元遭挫。

联邦公开市场委员会(FOMC)周三(8月19日)发布的7月28日至29日会议纪要显示，只有一名美联储(FED)决策者在7月28-29日会议上准备投票支持加息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。

会议纪要显示，美联储官员上月表示，尽管加息条件临近，但他们认为就业市场“愈合”存在更多空间，且对于通胀向目标位回升需要更多信心。纪要称，多数与会者“判断政策收紧的条件尚未完全实现，但他们注意到其正在临近。”

美联储此前已表示，希望对通胀前景有“相当大的信心”，然后才会实施加息。此次会议纪要发布正值美联储的9月份政策会议将在四周后召开之际。

纪要显示：“几乎所有的决策成员都暗示，他们需要看到更多的证据表明经济增长足够强劲以及就业市场状况足够坚挺，才能让他们觉得有理由相信通胀会在中期内回升到委员会的长期目标。”上述成员是指本次会议具有投票权的政策委员。

苏格兰皇家银行RBS汇市策略师Brian Daingerfield说：“这份会议纪要没有明确暗示9月会否加息，也没有暗示美联储在9月加息的机率是上升了还是下降了，所以美元遭到抛售。”

根据Tullett Prebon数据显示，在场外交易市场，三个月隔夜指数掉期利率显示，交易商目前预计美联储9月加息的机率为35%，低于周二尾盘的46%。

周三纽约尾盘美元指数重挫0.7%，欧元/美元上涨逾1%，报1.1124。

U.S. Bank Wealth Management固定收益研究主管Jennifer Vail表示：“市场确实似乎聚焦于会议纪要的鸽派成分，他们确实聚焦于通胀因素——需要看到更多数据以便对通胀率回升向2%抱有信心。”

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)经济学家Sal Guatieri认为，美联储纪要未提供9月加息的线索。

Guatieri在一份研报中写道：“我们仍然倾向于认为美联储在9月开始加息，但几乎无法肯定...美联储是否采取行动，将取决于增长和调整数据，此外可能还需要美元及油价出现一定程度的稳定。”

三菱日联证券(Mitsubishi UFJ Securities)的美国利率策略主管John Herrmann说道：“美联储正在从9月份加息的立场上后退，他们仍在表示还没看到足够的东西。”

素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath在纪要公布之后发文表示，9月美联储FOMC会议仅有4周之遥，但7月会议纪要中并没有透漏加息的准确时间信息。会议纪要的内容使市场仍然对于美联储的政策摸不着头脑。对于下个月美联储究竟是否会决定加息这个问题，市场仍然众说纷纭。

苏格兰皇家银行周三表示，从期货市场的情况看，美联储7月FOMC会议纪要公布之后，押注美联储9月加息的人数出现了大幅下降。根据计算，目前期货市场押注美联储9月加息的投资者已经降至36%，而在会议纪要公布之前，这个数字还是45%。苏格兰皇家银行分析师还表示，目前12月会议上加息的几率下降至85%，纪要公布前投资者曾经押注不管9月是否加息，12月会议100%会加息。

在9月16日和17日政策会议之前，市场关注的数据还只剩几个大数据。美联储已表示，加息时机将取决于数据，就业与通胀数据是美联储最为关注的两大指标。因此，市场将首先等待9月4日的就业报告，以及9月11日的生产者物价指数(PPI)数据和9月16日的消费者物价指数(CPI)数据。

加拿大帝国商业银行（CIBC）经济学家Avery Shenfeld周三在报告中写道，维持9月加息的预期，但政策会议和纪要公布之间的时间差以及纪要中就通胀所提一些问题将给鸽派人士提供一些安慰。鸽派人士很可能会指出此次会议在人民币贬值以及油价进一步下跌之前召开。

周三稍早出炉的美国通胀数据表现不佳，这已令美元在纽约盘初便承压。美国劳工部周三公布的一份政府报告显示，美国7月CPI月率增长0.1%，预期增长0.2%，前值增长0.3%。

由于全球供应持续过剩，自今年6月触及年内高位之后，油价至目前已经暴跌超过30%，进而导致未来数月的通货膨胀可能仍受到抑制。与此同时，美元持续走强，以及海外经济放缓，能源价格持续暴跌，将使得通胀何时触及美联储目标位更加难以捉摸。

美国劳工部还的报告中称，美国7月CPI年率增长0.2%，预期增长0.2%，前值增长0.1%。

下图是标普500指数、10年期美债收益率、美元指数和黄金在美国CPI和FOMC会议纪要后的表现：

由于美联储将成为金融危机之后第一个加息的主要央行的预期升温，美元指数过去一年上涨将近20%。美国数据好坏不一，且全球经济令人担忧，令人预期美联储加息时机可能推后，导致美元最近几个月涨势停滞。但多数投资者目前认为，美联储将在年底前加息，最早可能在9月行动。

美国油价重挫至六年半低位

因上周美国原油库存意外大增，加剧了对全球原油供应过剩的忧虑，美国原油期货周三急挫逾4%，触及六年半低位，且险些跌穿40美元/桶。

美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加260万桶，至4.5621亿桶。

数据令能源市场分析师、交易员和投资者倍感意外，他们之前预计原油库存减少。接受彭博调查的分析师预期中值为下降82万桶。

Tyche Capital Advisors的管理合伙人Tariq Zahir表示：“库存数据完全出乎市场预料，显示库存增加，而所有市场人士都预计是减少。”

将在周四到期的9月份交割WTI合约在纽约商业交易所下跌1.82美元，收于40.80美元/桶，为2009年3月2日以来最低收盘价；油价一度下探40.46美元/桶，为2009年3月3日以来最低水平。

有技术分析师指出，如果油价跌至40美元/桶，暗示将进一步回落，预计如果跌势持续，可能触及30美元/桶之下的2003年低位。

10月份交割的布伦特合约在伦敦ICE欧洲期货交易所下跌1.65美元，跌幅为3.4%，收于47.16美元/桶，为1月13日以来最低收盘价。

花旗集团(Citigroup Inc.)周三发布报告称，考虑2015年原油市场供大于求的局面，问题是油价能跌到多低。该行表示，即使跌至2008年低点32.40美元/桶“也不是不可想象的”。