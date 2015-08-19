金市等待晚间Fed纪要指引 投行预期金价前景堪忧

国际现货黄金周三(8月19日)亚市盘中小幅上扬，并刷新1122.20美元/盎司日高。隔夜由于市场等待美联储即将发布的7月会议纪要，且美国7月新屋开工数据创下逾8年来高位，金价经过震荡最终基本收平。

上周因中国央行(PBOC)下调人民币中间价导致人民币连续大幅贬值，刺激了全球避险需求升温，并一度推动金价触及1126美元/盎司。

美联储将于北京时间周四(8月20日)凌晨02:00公布联邦公开市场委员会7月28-29日的会议纪要，投资者料将仔细研读该纪要中的措辞，以判断有关决策层是否就9月首次加息达成共识的信号。

如果这一次美联储真的在9月升息，将是2006年以来的第一次，也将是对黄金非常不利的。

澳洲国民银行(National Australia Bank)经济学家 Vyanne Lai表示，“短期美联储升息并没有太多障碍，尽管上周人民币贬值为金价提供短暂的支撑，但随着中国引发的短期波动减小以及美国长期的经济复苏，金价必然会受美元走强的打压继续下跌。”

另一方面，花旗集团(Citi)周三指出，一些如委内瑞拉那样面临资金紧缺的国家可能有意抛售部分黄金储备，以筹资资金，这一举动可能加大金价的下行风险。

数据显示，目前全球黄金ETP持仓正接近2009年来的最低水平。