黄金真会跌到650？多空双方各执一词

虽然投资者可能已感觉熊途漫漫，但金价年内迄今为止跌幅为较为温和的5%。

不过上周五(8月14日)发布的一份基金公开文件显示，Duquesne Capital的投资家德拉肯米勒(Stanley Druckenmiller)在2季度建立了大量黄金仓位，显然这位市场大佬看好金价后市。

当前市场人士对黄金未来前景分歧明显，多空双方各执一词且僵持不下：

看涨

资产管理公司Adrian Day Asset Management的公司创始人Adrian Day表示，“市场人气一边倒地看跌，市场悖论让我对黄金后市感到乐观。期权市场人气，看涨共识数字，Comex期金开仓兴趣都暗示黄金市场被投资者极度看空，负面环境到了极端的程度。”

他并指出，利率水平和美国经济形势早已对金价构成向下压制，黄金产量在今明两年可能下降，限制黄金供给水平。

看跌

Ned Davis Research的分析师John LaForge表示：“市场逻辑简单来说就是黄金的供给太多了。”

他补充道：“最终市场需要实现均衡，但现在供给显然过多，即便供给未来可能减少，但黄金产量在过去两年不断提升。”

John LaForge说：“这就是超级周期末端所发生的事情，人们都会过度生产。”

John LaForge预计，如果金价继续行径在正常超级周期的末端，那么价格可能在市场完成调整之前进一步跌至600-700美元中段。

由于金价调整已向纵深发展，近期预测金市拐点将出现的专业人士逐渐浮出水面。

曾成功预测2008年大宗商品价格大跌的Dennis Gartman上周六(8月15日)表示，“我认为，很长时间来首次可以说受美元走势主导的黄金已经处于低位。”

Gartman补充道，“这可能是一个转折点……多年来我第一次至少不再看跌以美元计价的黄金，甚至可能被诱导成为最终买家。”

在这样一个黄金信徒们情绪低落的季节，对于金价下跌使其不再时兴的说法，黄金开采商Goldcorp Inc.的公司主席Ian Telfer不以为然。他强调，“几千年以来，人们一直都想拥有黄金。”

Telfer表示，“我从事黄金行业已经有35年了。金价涨涨跌跌，但总是会涨回来的。”

如果他的观点正确，那么可能再现15年前的辉煌(他在金价处于300美元/盎司时低位增持一倍黄金)。但如果他错了，那么Goldcorp在Eleonore外寻求进一步扩张的能力及其享有的洞察敏锐的声誉将遭受冲击。