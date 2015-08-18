金价1120前犹豫，难改看空走势

2015-08-18 09:46作者：投资李哥浏览数:1次

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文章附图

基本面：

"纳斯达克指数收涨43.55点，涨幅0.86%，报5091.78点

道琼斯工业平均指数收涨66.28点，涨幅0.38%，报17543.68点

标普500指数收涨10.81点，涨幅0.52%，报2102.35点

ICE布伦特10月原油期货价格收跌0.45美元，跌幅0.91%，报每桶48.74美元

美国NYMEX 9月原油期货价格收盘下跌0.63美元，跌幅1.48%，报每桶41.87美元

美国COMEX 12月黄金期货价格收涨5.70美元，涨幅0.5%，报每盎司1118.40美元"

技术面：

昨日金价重回1122.67，未能企稳1121.03，回落1116.97收盘，今日macd继续萎缩，dif与dea交叉，今日关注1121.03。4小时结构是慢爬形态，macd量柱疲弱，dif与dea为正值看多走势。

今日观点：

综上所述，今日金价重点关注1121.03突破效果，如果能有效突破，本周金价就有可能继续上试1141，如果不能突破那就是继续震荡整理，而欧元颈部回踩已基本到位，多单可以考虑建仓，而英镑昨天的下跌有可能改变我们对后市的态度。

今日思路：

阻力位1121.03、1126.48、1131.58、1141.34、1154.66；支撑位1101.78、1098.15、1081.72；

1、黄金1101.78企稳做多，止损1097止盈1114.94、1121.07、1126.48；

2、黄金1121.03不破做空，止损1126.46止盈1101.78、1082.45、

3、白银15.32不破做空，止损15.6止盈14.98、14.86；

4、加元1.3035不破做多，止损1.2979止盈1.3183、1.3212；

5、澳元0.7327企稳做多，止损0.731止盈0.7349、0.7386、0.7414；

6、日元124.73不破做空，止损125.27止盈122.84、120.94；

7、欧元1.0302企稳做空，止损1.0998止盈1.1110、1.1172；

8、英镑1.5575跌破做空，止损1.5613止盈1.5452；

9、瑞郎0.9819不破做空，止损0.9902止盈0.9716、0.9526；

10、镑日194.11不破做空，止损195.24止盈193.42、190.11、186.11；

11、欧日138.17不破做空，止损138.5止盈136.91、136.44、135.4；

12、美指96.79企稳做多，止损96.5止盈97.13、98.08；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差