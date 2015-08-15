二季度黄金战：“死多”鲍尔森减持

今年第二季度面临金价下跌，对冲基金巨头围绕黄金采取截然不同的行动。此前六个季度坚定持有黄金ETF的鲍尔森(John Paulson)减持100万股，而曾携手索罗斯狙击英镑的Stanley Druckenmiller买入288万股黄金ETF，索罗斯本人的家族基金当季建仓黄金矿商股，持有逾2亿美元。

据递交监管机构的13F文件，截至今年6月末的三个月内，鲍尔森的Paulson & Co持有全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust由1020万股降至920万股，减持幅度9.8%，市值降至10.4亿美元。而曾任索罗斯基金经理的Druckenmiller当季买入288万股SPDR Gold Trust，市值3.236亿美元。

今年第二季度金价跌1%，当季SPDR Gold Trust的黄金持仓下滑3.5%。7月现货黄金价格大跌6.6%，单月跌幅创两年多新高。截至本周，SPDR Gold Trust的持仓已经在6月末基础上又减少了6%，降至2008年以来最低水平2150万盎司。

路透援引资产管理公司ETF Securities的研究主管ike McGlone评论称，鲍尔森很敏感，在7月暴跌以前有所减仓，可能他们也是7月大平仓的部分参与者。

除了黄金ETF，鲍尔森二季度也减持了非洲最大黄金生产商AngloGold Ashanti Ltd的持仓，对加拿大黄金生产商IAMGOLD Corp和NovaGold Resources Inc的持仓不变。

另一知名对冲基金经理Barry Rosenstein二季度动作更大，清仓了黄金矿商ETF Market Vectors Gold Miner ETF，将所持680万股全数抛售。

但索罗斯家族基金二季度并未减持Market Vectors Gold Miners ETF，持仓仍有76.1万股。而且当季建仓全球最大金矿开采公司巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp.)，买入将近190万股，市值2.01亿美元。

另一知名基金Caxton Corp则是当季建仓Market Vectors Gold Miners ETF7.3万多股，市值130万美元。