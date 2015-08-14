人民币贬值，中国经济影响有多大

1.美联储加息对我国经济的影响

我们判断对经济的影响总体偏负面

1）一方面，美联储加息是伴随着美元升值大周期的，从大时间跨度来看，一旦加息开启，实际有效汇率将跟随美元升值，对出口产生冲击，实际上这也正是过去两年发生的情况，2013年以来，在这次贬值之前，人民币实际有效汇率已经在美元升值的推动下大幅升值10%以上，在其他经济体竞相贬值的情况下对出口造成了恶劣影响。

2）但另一方面，美联储加息一定是以美国经济复苏为基础，这意味着外部经济和市场需求好转，对出口又是有利的，不过由于目前美国的复苏伴随着纠正贸易失衡，所以中国从美国复苏中获得的好处在逐渐减弱。

2.人民币贬值，工业行业的机遇与挑战

1）首先是利好一些出口依存度高的行业，如纺织服装、家电、有色金属等，从这两天市场的表现中大家也可以有所判断。我们梳理一些出口总额占比总收入较高的行业，如纺织服装行业的出口总额占行业总收入的37%，家电行业出口总额占行业总收入的30%以上，这些行业以美元计价的出口订单在兑换成人民币的时候将直接受益。

2）其次是利空一些重资产，美元负债高的行业，如航空、房地产。航空业的飞机购买及租赁主要以美元计价，航空企业为此负有大量的美元负债，无论是直接偿债成本还是债务滚动成本皆会上升，同时受人民币贬值影响，出境游也将会受到冲击，也将间接的影响航空客运收入；国内大多数房地产企业负有外债，中国房地产开发商截至2014年底有超过约300亿美元的海外债券，人民币贬值3.5%将增加房地产行业负债66.4亿元。

3）再者，对一些进出口依存度双高的企业影响呈现分化，如钢铁盈利能力或下滑，机械中性偏多。钢铁行业来看，由于钢铁行业原材料进口的对外依存度远高于钢材出口的对外依存度，因此在人民币贬值的剪刀差下，吨钢毛利将下降，但部分出口占比高或外矿依存度低的企业将受益，如本钢板材[-0.77% 资金 研报]，综合来看，整体行业盈利能力或下滑；机械行业来看，人民币贬值使不具备国产化能力的部分进口零部件采购成本上升，但是有利于行业产能输出，整体中性偏多。

3.人民币贬值对我国工信领域利用外资的影响

1）从我国固定资产资金来源来看，其中利用外资资金的比例近20年已经从一度高达17%降到1%左右，外资流出会对国内流动性有所冲击，但固定资产投资更多取决于国内基本面情况以及稳增长力度，所受影响有限。

2）从汇率与FDI（外商直接投资）流量情况来看，人民币汇率水平及波动都会对FDI流入产生影响。从汇率水平来看，依据学术界的实证结果，无论是长期还是短期, 人民币贬值都能够促进FDI的流入，这种促进作用可以用外资直接投资成本降低，投资收益提高等成本收益理论来解释；从汇率的稳定性来看，长期的人民币汇率低波动即币值更稳定也能够促进FDI的流入。

4.人民币贬值对我国工信企业“走出去”的影响

首先增加投资成本，增加直接投资成本和收购、并购成本；其次增加融资成本，增加美元债务还款成本，使海外融资滚动成本提高；同时增加海外采购成本，对于需要使用大量国外技术和大型仪器（如IT行业、电力、能源开采等），人民币贬值会使企业购入成本提高，境地海外竞争力；但也增加了国内替代品机会，由于海外采购变得更加昂贵，对于一些国内低价的替代品有拉动作用。

5.人民币贬值对资产配置的影响

短期来看，汇率贬值会给股债都产生流动性压力，但债市的情况会好于股市，因为或有资金避险的需求。考虑到流动性对冲的压力，降准是大概率事件，股票可能会有交易性机会，债券则是出货的机会。

6.人民币贬值对我国稳增长、调结构的影响

从短期来看，人民币贬值利好外贸出口，有助于缓解经济下行压力，但考虑到金融业和地产业对GDP贡献难以持续，下半年经济有破7风险，稳增长不会退出，只会加码，而且思路会更加务实。

中长期看，本次汇率贬值是我国汇率机制市场化的重要一步，不仅如此，还在一定程度上有利于优化我国的经济结构。过去几年，由于我国金融与房地产行业发展迅猛，同时人民币持续升值，这导致了资源配置偏向于金融与房地产，从而客观上挤压了贸易部门的发展空间。此次汇率调整有利于资源从房地产以及其他重资产行业回流到中小企业和新兴产业，既挤压了泡沫又优化了经济结构。

7.我国工信企业应采取的应对策略

1）把握机遇，推进产能输出与合作

面对着制造业产业结构趋同和传统产业强强竞争压力大的问题，应当把握机遇，利用贬值利好，通过推进产能输出及国际产能合作，凭借我国在基础设施建设等领域积累的丰富经验，将优势富余产能及富有国际竞争力的高性价比装备分享出去。

2）提高风险认识，合理运用衍生金融工具

外贸企业应当借此机会提高外汇风险认识，为了降低汇率波动带来的汇兑损失冲击，应主动借助工具锁定外汇风险，比如远期结售汇、外汇掉期及外汇期权等。

3）产业升级是核心，提高核心竞争力

由于劳动力、土地等成本均呈现刚性上升态势，我国劳动力密集型产业正在向东南亚转移，因此单汇率贬值这一项已经无法支撑过去的旧繁荣，未来，行业的转型升级及提高核心竞争力才是主旋律。