人民币止跌，1111决定金价去留

2015-08-14 14:36 作者：投资李哥

基本面：



"纳斯达克指数收盘上涨7.76点，涨幅0.15%，报5044.55点(08-13 04:12)

道琼斯工业平均指数收盘上涨0.44点，与开盘水平大致持平，报17403.28点(08-13 04:12)

标普500指数收盘上涨2.11点，涨幅0.10%，报2086.18点(08-13 04:12)

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓较之前一日增加4.18吨，增幅0.63%，至671.87吨(08-13 06:22)

黄金现货昨收盘1114.26，跌-8.73，跌幅-0.78%，振幅1.16%；"

技术面：

人民币汇率止跌企稳，金价收回涨幅，收盘回落1114.29附近，日线收中阴线，macd阳柱缩短，dif与dea走势减缓，金价走势区间再度被划分1082——1121.03内震荡,四小时金价企稳于布林中轨，macd止跌，dif与dea看空。

今日观点：

综上所述，金价今天关注1111.48能否跌破或企稳，多空在此下手上方空间1125-1141，下方空间1103-1085，欧元今天有个回调看颈部支撑1.1030，如果企稳，那么W底就可能形成。而英镑昨天的收线无疑是个中继形态，今天还是以多单为主。

今日思路：

阻力位1121.03、1126.48、1131.58、1141.34、1154.66；支撑位1103.19、1098.15、1081.72；

1、黄金1111.48企稳做多，止损1108止盈1121.03、1126.46、1131.89；

2、黄金1111.48跌破做空，止损1114止盈1101.78、1082.45、

3、白银15.44不破做空，止损15.58止盈14.97、14.49；

4、加元1.3035不破做多，止损1.2979止盈1.3183、1.3212；

5、澳元0.7347企稳做多，止损0.724止盈0.7414、0.7463；

6、日元124.73不破做空，止损125.27止盈122.84、120.94；

7、欧元1.1172不破做空，止损1.1213止盈1.1030、1.0887；

8、英镑1.558企稳做多，止损1.5566止盈1.5666、1.5718、1.5925；

9、瑞郎0.9695不破做多，止损0.9526止盈0.9819、0.9902；

10、镑日194.11跌破做空，止损195.24止盈193.36、190.11、186.11；

11、欧日138.42企稳做多，止损137.49止盈138.85、139.27、142.29；

12、美指96.55不破做空，止损96.82止盈96.15、95.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差