欧元区增长势头放缓 通胀目标或2017年达成

欧元区经济增长自年初以来已放缓，通胀可能至少要等到2017年，才能达到欧洲央行2%的目标上限。

欧洲央行刺激举措已实施六个月，对奋力要推动经济增长和实现物价上升的决策者来说，这些预测不免令人失望。

第二季国内生产总值(GDP)数据将于周五公布，本周对逾60名分析师的调查显示，预计为GDP增长率将为0.4%，一直到2016年底时的增速都将大同小异。

在2010至2011年间，欧元区债务危机爆发的高潮亦落在期间，几乎每次的路透调查中，分析师对欧元区经济成长季率的预估均介于0.3-0.5%，此次预估中值亦是如此。

本季通胀率料升至0.2%，下季度为0.7%，低于上月调查预计的0.4%和0.8%。

不过对全年均值预测保持不变，2015年为0.2%，2016年为1.3%，2017年为1.5%。

“油价下跌以及欧元汇率下滑帮助提振经济，支撑家庭支出实质性增长，对出口也构成一些提振，”Capital Economics欧洲分析师Jessica Hinds称。

“不过除非油价和欧元跌势进一步持续，而我们预计这不大可能，否则下半年及明年初上述支撑作用可能减退。”

若上述预测准确，将打消对欧洲央行出台刺激举措的预期，汇率下滑加上低油价刺激消费者支出，将支撑GDP增长。

28名做出预测的分析师中，有25名称经济走在持续复苏的道路上。

“除希腊外，最严重的结构型经济问题要么结束，要么得到了适当应对，”Berenberg资深分析师Kallum Pickering称。