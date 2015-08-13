人民币的贬值的多骨牌效应带给金价的影响还没有充分体现

2015-08-13 14:45作者：投资李哥浏览数:3次

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文章附图

基本面：

"纳斯达克指数收盘上涨7.76点，涨幅0.15%，报5044.55点(08-13 04:12)

道琼斯工业平均指数收盘上涨0.44点，与开盘水平大致持平，报17403.28点(08-13 04:12)

标普500指数收盘上涨2.11点，涨幅0.10%，报2086.18点(08-13 04:12)

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓较之前一日增加4.18吨，增幅0.63%，至671.87吨(08-13 06:22)"

技术面：

人民币汇率贬值，继续影响着金价的走势，昨日金价强势反弹，全日几乎不给空头机会，而且也无法然多头建仓。只能眼巴巴的看着它涨，这样的涨势可能还要继续，毕竟目前还没有触发空头的止损，眼下只是对人民币贬值的一般的市场反应而已，日线的macd还在继续增长，dif与dea还是健康看多走势，而且金价突破了下降趋势，MA6与布林中轨形成金叉，从1205下跌开始到1077的0.5处1141.34极有可能会去测试。而在4小时周期上看到的是macd看多动能大于看空动能，尽管dif与dea也产生死叉，这种死叉恐怕很难立即奏效。

今日观点：

综上所述，今天金价还是偏多走势，不过稳健的话还是等金价有适当的回踩以后做多比较合适，比如1103.19，另外，英镑多次尝试突破1,5779都未成功，但也没有回调许多，建议稳健的还是等有效突破后再进场交易，我们不差这几个点，欧元的底部迹象已经越来越清晰了，手上有多单的拿稳了便是。

今日思路：

阻力位1126.48、1131.58、1141.34、1154.66；支撑位1103.19、1098.15、1081.72；

1、黄金1114.15企稳做多，止损1110止盈1131.58、1141.34、1154.66；

2、黄金1103.19跌破做多，止损1098止盈1121.24、1131.58、1141.34；

3、白银15.44企稳做多，止损15.15止盈15.71、16.68；

4、加元1.3035不破做空，止损1.3081止盈1.2979、1.2898；

5、澳元0.7386不破做空，止损0.7407止盈0.7311、0.7236；

6、日元124.73不破做空，止损125.27止盈122.84、120.94；

7、欧元1.1172不破做空，止损1.1213止盈1.1030、1.0887；

8、英镑1.5633突破做多，止损1.5612止盈1.5659、1.5718、1.5868；

9、瑞郎0.9687不破做多，止损0.9526止盈0.9819、0.9902；

10、镑日194.11企稳做多，止损193.35止盈195.24、196.36；

11、欧日138.42企稳做多，止损137.49止盈138.85、139.27、142.29；

12、美指96.55不破做空，止损96.82止盈96.15、95.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差