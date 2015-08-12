美总统参选人特朗普称人民币贬值将摧毁美国

美国共和党总统参选人特朗普（Donald Trump）周二称，中国让人民币贬值对美国将是“摧毁性的”。

特朗普长期以来一直对中国的汇率政策持批评态度，并在对CNN的采访中称，他们一直让货币贬值，而这对我们将是“摧毁性的”。

中国央行周二意外下调人民币中间价逾千点，较上日中间价跌近2%，创历史最大。央行还宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价。央行今日再度下调人民币中间价1.6%。

特朗普曾经是美国最具知名度的房地产商之一，依靠房地产和股市发家，坐拥纽约、新泽西州、佛罗里达州等地黄金地段的房地产，并且创建“特朗普梭运航空”。

2015年6月17日，特朗普在纽约市第五大道特朗普大厦宣布，决定参加总统大选，成为第12位宣布参加2016年总统竞选的共和党人。

特朗普自宣布参加2016年总统竞选以来，频频打出“中国牌”，承诺若当选将以强硬态度与中国谈判，以提振美国经济。

“我们有如此多的可影响中国的能力，”他对CNN表示，“中国用其从美国赚得的金钱和从美国吸取来的就业对自身进行了重建。”

人民币意外大幅贬值一度引发新兴市场货币和大宗商品下跌。美元昨日对16个货币对中绝大多数升值。新西兰元、澳元、新加坡元、台币以及韩元昨日下跌至少0.7%。

此外，铜昨日下跌4%，创六年新低，终结上周短暂反弹。布伦特原油跌幅接近3%，回到50美元下方。