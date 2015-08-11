三外国银行在新加坡发行次级债券

新加坡吸引银行业者发行符合“巴塞尔协议三”(Basel III)要求的次级债务(subordinated debt)。

路透社旗下的IFR报道说,今年以来,新加坡已经吸引了三家外国银行在当地发行上述债券。西太平洋银行(Westpac Bank)上周在新加坡发行总值3亿2500万元的二级债券,票息率为4%。

渣打银行债券财团指出,这显示了新元市场保持开放,吸引了一些高质量银行业者发行银行资本产品。

之前澳新银行于今年3月在本地发行了5亿元、票息率3.75%的12年期二级债券(七年不可赎回)。法国银行Groupe BPCE于6月发行了2亿2500万元、票息率4.45%的十年期二级债券(五年不可赎回)。

业者表示,银行能在新加坡发行一定规模的债券,和美元市场相比,票息率相当具备竞争力,而且新元市场受全球市场波动的影响不大。

此外,新加坡市场的银行次级债券供应有限,高评级的次级债券非常受欢迎。

银行业者表示,最近的这些发行交易吸引不少外国银行询问关于在新加坡发行次级债券,不过他们指出,只有高评级的银行能够成功发行次级债券。

新加坡市场的融资成本具备竞争力,主要是因为新加坡银行的融资成本低。例如大华银行的12年期债券(2020年可赎回)评级比西太平洋银行的债券高,票息率为3.00%,反映了投资者认定政府对新加坡三大银行的强力支持。

一名银行家说:“新加坡投资者非常注重收益率,因此须在发行者和投资者的需求之间取得平衡。”