“二号人物”突施冷箭 美元多头脆弱神经被“刺痛”

尽管最新的美国非农报告巩固了外界对美联储9月加息的预期，但联储高官对于加息的态度仍然仍美元神经十分“脆弱”，周一美联储副主席费希尔发表偏鸽派的言论，特别强调通胀过低的问题，令9月是否加息的不确定性提升，受此影响，美元指数连续第四个交易日下滑。

美联储(FED)副主席费希尔(Stanley Fischer)周一(8月10日)表示，美国经济已接近充分就业但通胀很低。事实上，随着美国就业市场复苏迹象愈发明显，通胀已经成为美联储的“心腹大患”，并在最近数次会议上发出警告。

这位美联储“二号人物”在接受媒体采访时说道：“我们正处于接近充满就业的情况，但通胀水平极低。”

他认为，当前的通胀水平与油价下跌有关，与原物料价格下跌有关。路透评论称，费希尔的讲话为美联储9月加息带来不确定性。

联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月16日至17日开会，许多投资者和经济学家预计美联储将在此次会议上进行近10年来的首次加息。

在加息之前，美联储还在寻找有关通胀率将回升靠近2%目标的迹象。决策层偏重的物价指数在三年多的时间内都低于目标；6月同比涨幅为0.3%。

不过费希尔补充道：“当前通胀的很大一部分是暂时的，在原油和其它原材料价格走低的影响消散之后，这些因素将在某个时候稳定下来，所以通胀不会永远像现在这样低。”

费希尔并表示，美联储在过去几年“极其宽松的”政策起到了作用。

在费希尔发表偏鸽派的言论之后，美元指数应声下滑，盘中最低一度触及97.03。美元指数跌0.38%，报97.18，脱离了上周五触及的近四个月高位，当时因稳健的美国就业数据导致美联储加息预期升温。

受美元走软打压，金价周一上扬1%，至1,100美元/盎司以上，为逾七周最大单日升幅。

周一纽约尾盘， 现货金上扬1%，报1,103美元/盎司。美国12月期金上涨0.9%，收报1,104.10美元/盎司。

素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath周一撰文表示，美联储副主席费希尔周一讲话向投资者透露的最主要信息就是：美联储接下来将会面临非常艰难的抉择。决定是否在9月首次加息对美联储官员来说仍然是非常困难的。

Hilsenrath表示，美国劳动力市场目前接近美联储设定的完全就业状态。这显示美国经济已经从2007至09年的衰退中复苏。但美国通胀水平仍然远远未达到美联储2%的目标水平。这两个因素对于美联储加息的影响背道而驰。

Hilsenrath指出，费希尔的讲话中并没有明确给出9月加息与否的线索，但费希尔强调，通胀水平持续低位的主要原因是大宗交易品以及原油价格低落。而他表示大宗交易品价格不可能一直维持在目前的低水平上。这表示费希尔认为目前低落的通胀水平并不会持久。整体来看，Hilsenrath认为费希尔的讲话表明，美联储官员对于9月加息仍然“举棋不定”。官员们担忧通胀水平可能较预期更长时间维持低位。

美元上周“大功臣”威力不再

上周美元上涨的“大功臣”——亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一再度发表讲话，但措辞没有上周那么强硬，也令美元多头感到失望。

洛克哈特在亚特兰大新闻俱乐部讲话时称，美联储应不久就会决定加息，但他讲稿中没有重申他近期的言论，他曾表示准备在下月投票支持加息。

洛克哈特周一表示，美国经济状况基本恢复正常，美联储的加息决定应该会很快到来。

洛克哈特上周二向《华尔街日报》表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持在9月加息。洛克哈特说道：“我并认为不加息的门槛很高，这是我的观点，经济形势需严重恶化，我才会反对加息。”

洛克哈特在FOMC中以立场中立著称，是美联储主席耶伦(Janet Yellen)政策立场坚定的拥护者；他同时也是今年具有投票权的五位地区联储主席之一。

美联储联储主席耶伦此前表示，今年稍晚进行加息是合适的，但并未摆明立场。

除了美联储官员言论，对希腊与国际债权人可能在周二前达成数百亿欧元救助协议的预期点燃了对该国的乐观情绪。分析师称，乐观情绪促使交易商出脱部分美元多头头寸，转而青睐欧元。欧元/美元尾盘上扬0.47%，报1.1017。

据一官员认为，希腊可能最迟会在周二早间完成与国际债权人的谈判。谈判一旦完成，希腊将有资金在8月20日期限向欧洲央行(ECB)偿付35亿欧元。

此外，商品价格反弹也提振澳元和纽元，之前两个货币均下跌约1%。这也对美元指数构成下行压力。

硅谷银行(Silicon Valley Bank)高级外汇交易员Minh Trang表示：“美元正在回吐上周的部分涨幅，大宗商品价格反弹、中国股市大幅上涨，这些都有影响。”

美元后市走势恐更需关注加息节奏

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，由于一系列强劲的美国经济数据加强对美联储加息的预期，投机客对美元的看涨押注达到6月初以来最高。截至8月4日当周，美元净多仓从前一周的297.9亿美元增至327.7亿美元。

德意志银行(Deutsche Bank)驻纽约的外汇策略部全球主管Alan Ruskin表示：“交易商出脱部分美元多头头寸。”美元指数自2014年5月初以来累积攀升约23%。

德国商业银行(Commerzbank AG)外汇策略师Esther Reichelt在周一的报告中表示：“外汇市场仅接受今年将进行1次加息，他们不认为会有第2次，只要这种预期维持，美元一旦上涨就会引发获利回吐。”

富国银行(Wells Fargo)高级外汇策略师Eric Viloria表示，外汇市场最近的波动性很大，现在市场虽然关注时间点，但更多关注的是加息的步伐。

他认为，美元整体的趋势在长期内依然上涨，预计欧元/美元在3个月内跌至1.09，6个月内跌至1.07。