美元企稳高处不胜寒 贬值欧元助推欧洲经济复苏

外汇市场周一(8月10日)相对波动不大。美联储副主席费希尔讲话以及美国7月就业市场状况指数等未能影响美元出现巨大走势，市场仍然相信美联储仍在加息轨道上。费希尔讲话称赞美国劳动力市场表现的同时，淡化通胀停滞不前的言论也使市场相信，目前的趋势发展足以让美联储决定在9月首次加息。

美元本周将会经历周四“恐怖数据”美国7月零售销售的冲击。通常零售销售出现意外利好或者利空的时候，美元都会出现大幅波动。而上周发言刺激美元攀升的亚特兰大联储主席洛克哈特以及纽约联储主席杜德利也会在本周发表讲话。美联储官员的态度将会继续给市场提供美联储内部决定的线索。

欧元方面未出现大幅波动，但欧洲经济回暖的迹象越来越明显，本周欧洲将会迎来一系列经济数据结果。受益于欧元贬值以及原油价格下跌刺激消费支出，近期欧洲经济复苏表现强劲。周五报告可能会出现德国、法国、意大利、西班牙等欧洲最大的经济体均出现增长的局面。而欧洲央行将会执行QE至2016年9月，所以这种趋势仍然会延续。

英国央行上周货币政策会议结果使很多英镑多头受到打击。英国此前高调讨论加息，使市场认为英国央行有可能比预期提前实现利率正常化。但上周会议中，仅有一位MPC官员投票支持加息，这个消息使英镑多头大失所望，英镑也随之走低。

澳元和纽元仍然受到中国经济疲软的“绑架”表现不佳。上周澳元、纽元已经相对大幅贬值，但是贸易数据水平仍然未出现回升。澳洲联储和新西兰联储已经在年内分别降息刺激经济，但作为商品货币，澳元和纽元仍然需要等待外部需求回暖才会复苏。

美联储官员讲话支持加息 9月加息前景更加明朗

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周一表示，随着美国经济接近实现充分就业，美国顽固的低通胀不会持久。

费希尔表示，“当前通胀的很大一部分是暂时的，我们正处于接近充满就业的情况，但通胀极低。”其同时补充道，在原油和其它原材料价格走低的影响消散之后，“这些因素将在某个时候稳定下来，所以通胀不会永远像现在这样低。”

美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将在9月16日至17日开会，许多投资者和经济学家预计央行将在此次会议上进行近10年来的首次加息。早前7月份的会议声明显示，委员会相信一旦“劳工市场有进一步改善”，就能理由加息。

在加息之前，美联储还在寻找有关通胀率将回升靠近2%目标的迹象。决策层偏重的物价指数在三年多的时间内都低于目标；6月CPI年率升幅为0.3%。费希尔表示，美联储在过去几年“极其宽松的”政策起到了作用。

另外，日内公布的数据显示，美国7月就业市场状况指数（LMCI）为1.1，6月数值从0.8上修为1.4。数据表明美国劳动力市场在7月的表现不如6月强劲。美联储曾表示该指标比非农更好反映出劳动力市场的真实情况。

此外，由于美国7月非农不及市场预期强劲，加上美联储仍面临外部风险困扰，美元最近或难有方向性突破。上方98死结关口将压制上行动能。

欧洲经济复苏明显 Big 4或将首次经济同时增长

得益于欧元贬值和油价下跌刺激了消费支出的增长，自德拉基就任欧洲央行(ECB)行长以来，这将是欧元区四大经济体首次在夏季同时实现增长。对通缩的担忧已经减轻，而欧洲央行还将实施一年超常刺激措施意味着经济的顺风可能会持续下去。

周五的报告可能显示，欧元区经济连续第九个季度扩张，德国、法国、意大利和西班牙等欧元区最大的四经济体均告增长。

上月末公布的欧元区CPI初值显示，不计能源和食品的核心CPI同比增长1%，增速为15个月来最快。彭博调查经济学家的预测中值显示，本周五公布的今年第二季度欧元区GDP将环比一季度增长0.4%，增速持平第一季度。

与这种顺风顺水的形势形成鲜明对比的是，2012年夏季，德拉吉表示会“竭尽所能”维持欧元区完整。

一年之后，意大利步入了二战以来最漫长的衰退；2014年8月，德拉基在去年杰克逊霍尔(Jackson Hole)全球央行年会上转向了量化宽松。

“这与正在成形的逐步复苏的大势相符，”法国兴业银行高级经济学家Anatoli Annenkov说。“显然，对欧洲央行来说，这可能是他们的第一个‘少事’之夏。”

欧洲央行管理委员会委员雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)日前发表讲话称，“我认为，现阶段我们不需要任何工具，也不需要额外的工具”，货币刺激“显然在起作用”。

OECD报告显示欧洲经济走强 美、英趋缓 中国继续结果调整

经济合作暨发展组织(OECD)周一称，法国、意大利和整个欧元区经济增长呈现更多走强的迹象，而美国和英国经济增长似乎趋缓至长期趋势水平附近。从OECD月度领先指标来看，巴西和中国经济动力渐失的趋势越来越明显。

OECD在今天的报告中称，德国、日本和印度的增长动能预计稳健，俄罗斯的指标也显示成长动能稳定，虽然低于长期趋势值。

数据显示，欧元区6月指标连续第四个月处在100.7。美国指标在今年2月跌破100后继续下滑，从5月的99.5降到99.4。

数据还显示，英国指标在5月跌破100触及99.9，6月指标下滑到99.8。法国6月指标从100.7升至100.8，意大利指标持稳在100.9。

中国领先指标继续稳步下滑，从5月的97.5下降至6月的97.4。巴西领先指标则从99.0下降至98.8。德国领先指标则持稳于100.0。

英国央行加息预期受打击 英镑继续承压

周一欧市盘中，英镑/美元一度跌向三周以来的最低水平，上周兑美元跌幅为三个月之最，因投资者对有关英国可能加息的前景又产生了怀疑。今天英镑/美元接近1.5467的低点；英镑/欧元下一度触及10个交易日以来最低。

上周四公布的英国央行最新货币政策会议纪要显示，仅有一位委员投票赞成立即加息，而诸多市场人士原先的预期为至少有两位委员会赞成加息。

虽然市场对英国央行加息的预期动摇，但上周五公布的美国就业数据推高了有关美联储(FED)可能年末前加息的预期，最早可能为9月份。这带动美元指数触及四个月高位，英镑/美元则跌至三周低点1.5424。

“基于美联储的行动将为英央行提供政治借口的观点，英国利率预期通常紧随美联储利率预期升温，英美两国受全球通胀趋势影响大致相似，”IronFX外汇策略主管Marshall Gittler称。

“这次令人瞩目的是，英国利率预期并没有变化，但实际上是英镑兑美元下跌。这巩固了我的观点，即在投资者再度相信英央行在可预见的将来升息前，英镑可能非常疲弱。”

汇市交易商将关注的英国主要经济数据是，周三包括薪资在内的就业市场数据，该数据受到英国央行的密切关注。

澳纽受中国经济降速波及 出口疲软汇率不振

澳元和纽元今天领跌大宗商品生产国货币，之前中国贸易数据加深市场对原材料需求将遭受打击的担忧。澳元上周上涨1.5%，之前在7月31日一度触六年低点0.7235。中国是澳大利亚最大贸易伙伴国。

纽元在主要货币中跌幅最大，中国在上周末发布的数据显示出口下降幅度是经济学家预测的5倍多，并且生产者价格（PPI)创近六年最大跌幅。

“这反映了中国的经济状况和大宗商品价格仍承受压力的事实。”法兴银行外汇策略师Alvin T. Tan称。

澳元/美元已下挫34%至六年低点约0.72，对海外买家而言澳大利亚商品变得便宜很多，但这却几乎丝毫未能重振出口。澳大利亚4月份贸易赤字扩大到纪录最高。

众所周知，经济学的首要规则之一：生产的产品越便宜，就越能吸引更多人购买。不过，在南半球的澳大利亚，这条规则却没起作用。

“想要达到澳大利亚所需的增长水平，必须要有出口配合，”道明证券亚太区研究业务负责人Annette Beacher说。 “非矿产业务投资没有到来，货币政策作用不甚明显。希望澳元/美元在0.72和0.73时能产生不同作用。”

Alvin T. Tan还补充道，“我认为大宗商品问题很可能是主要因素，造成不仅大宗商品生产国货币，还有相当多的新兴市场货币下跌。”