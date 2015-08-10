金融市场重要指标和风险事件提醒（八月10-15日）

周一

07:50 日本 6月贸易帐

16:30 欧元区 8月Sentix投资者信心指数

22:00 美国 7月就业市场状况指数

央行动态：

13:00 日本央行发布8月份经济报告

21:00 亚特兰大联储主席洛克哈特在亚特兰大联储会议上致开幕词

周二

09:30 澳大利亚 7月NAB商业信心指数

17:00 欧元区 8月ZEW经济景气指数

20:15 加拿大 7月新屋开工

20:30 美国 第二季度非农业生产力初值

22:00 美国 6月批发销售

周三

08:30 澳大利亚 8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

13:30 中国 7月规模以上工业增加值

13:30 中国 7月社会消费品零售总额

16:30 英国 7月失业率

17:00 瑞士 8月ZEW投资者信心指数

央行动态：

07:50 日本央行公布7月14-15日会议记录

18:00 澳洲联储副主席洛威发表演说

20:30 纽约联储主席杜德利发表演说

周四

07:50 日本 6月核心机械订单

14:45 法国 7月调和消费者物价指数

15:15 瑞士 7月生产者/进口物价指数

20:30 加拿大 6月新屋价格指数

20:30 美国 7月零售销售

20:30 美国 上周季调后初请失业金人数

央行动态：

09:00 韩国央行举行货币政策会议

19:30 欧洲央行公布7月政策会议的会议记录

周五

17:00 欧元区 7月调和消费者物价指数终值

17:00 欧元区 第二季度GDP初值

20:30 美国 7月生产者物价指数

21:15 美国 7月工业产出

22:00 美国 8月密歇根大学现况指数初值

10:15 澳洲联储助理主席肯特就“近期劳动市场的发展”发表演说

周六

韩国光复节

虽然没有类似本周非农亮相，各大央行货币政策决议齐出的精彩纷呈，但一些重磅数据还是有可能引发市场波动。

非农过后美元虚不受补，贵金属价格收高，国际油价进一步承压，欧美股市全线走低。日内，市场适度关注美国LMCI数据。

市场主要焦点或将转向“恐怖指标”——美国零售数据。分析师预期即将公布的经济数据将进一步支持美联储(Fed)加息预期，从而提振美元。而若下周数据显示美国国内需求改善情况符合中期通胀预期，加息预期将得到巩固，而大宗商品价格将收到进一步打压。

仍有部分市场观察人士对美联储9月加息表示怀疑。同时加息预期的持续升温也将限制股市的表现。

具体到货币方面，主要有如下多个事件可能左右汇市动向。

美元：7月零售数据将是下周关键。一旦该数据表现良好，将进一步巩固加息预期，从而提振美元。

欧元：鉴于欧洲央行(ECB)的坚定立场，经济数据的表现将不会对欧元产生过大影响。欧元反弹后抛售或是理性选择。

英镑：除非周中的就业数据表现惊人，否则英镑上行空间有限。

澳元：市场风险情绪和大宗商品价格将是澳元走势关键。投资者可暂行观望。

日元：下周的经济数据或将显示通缩风险依旧存在。如果日本央行(BOJ)被迫扩大量化宽松规模，日元将重启跌势。