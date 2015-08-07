摩根大通：中国三季或扩大人民币波幅区间 料年底贬至6.3

摩根大通(JPM)中国首席经济学家朱海斌周五(8月7日)表示，中国人民银行(PBPC)第三季度会进一步将在岸人民币/美元每日汇率波幅从±2%提升到±3%。

摩根大通相信，中国央行将继续保证人民币兑美元汇率的相对稳定，但汇率波幅拓宽后，即期汇率或将适度降低。

中国国务院上月底发布《促进进出口稳定增长意见》称，将扩大人民币汇率双向浮动区间。

另外，该行预计中国资本账户市场化将继续推进，逐步形成“有管理的可兑换性”机制。同时预计深港通最快于今年10月推出，人民币跨境银行间收付信息系统（CIPS）料年底前在上海推出。

IMF本周三(8月5日)发布报告提议，将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子任何可能调整的生效期推迟至2016年9月30日。不过IMF董事会目前仍计划在今年晚些时候决定是否纳入人民币。

摩根大通指出，这并非是对评估结果或人民币是否应被纳入而做出的预判，方案显示出IMF的评估非常倾向于在今年内实现有利于人民币的决策。

该行认为，中国已满足纳入SDR的出口指标要求，初步评估重点关注第二个指标“自由使用货币”的满足情况。同时，预计年底前召开IMF的评估会议最有可能出现的结果是：

1.IMF基本看好将人民币纳入SDR的前景，但最后决策仍需更多数据支持。

2.IMF还将建议中国当局进一步推进改革议程，最终决策将推迟到2016年。