日本央行维持货币政策不变 关注午后黑田讲话

日本央行(BOJ)周五(8月7日)维持货币政策不变，并维持对经济的乐观评估。这暗示其相信即便不扩大货币刺激，通胀也会达到2%的目标水准。

日本央行一如外界预期，重申其承诺，将继续通过购买政府公债和风险资产以每年80万亿日元(6,410亿美元)的速度增加基础货币。

央行政策委员会以8:1的投票结果做出上述决定。

委员木内登英(Takahide Kiuchi)提议根据有弹性的物价目标，在必要时继续买进资产及维持零利率政策，被以8:1的票数否决。木内登英还提议将每年购买日本公债的规模削减为45万亿日元，遭到大多数委员的反对。

日本央行在决议声明中称，“日本经济继续温和复苏，”并维持对经济的评估不变。

日本央行将从2016年开始减少货币政策会议次数，首次会议，明年会议将在1月28-29日召开在2016年3月14-15日、4月27-28日、6月15-16日以及7月28-29日召开政策会议；还将在2016年9月20-21日、10月31日-11月1日以及12月19-20日召开政策会议。

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将于14:30召开记者会，对政策决议作出阐释。

自去年10月扩大刺激措施规模后，日本央行一直维持政策不变。