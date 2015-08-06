金价大跌之际 增加黄金产量有妙招！

金矿商OceanaGold Corp首席执行官Mick Wilkes周三(8月5日)接受采访时称，在当前金价大跌的环境下，通过收购其他公司的资产比自己去勘探新的黄金资源显然更加便宜。

OceanaGold Corp今年已经完成了两笔收购，7月该公司曾以6.48亿美元收购Romarco Minerals Inc，并获得了其在美国南卡罗来纳州的黄金项目。另外，OceanaGold今年4月还曾宣布以1.01亿美元收购纽蒙特矿业(Newmont Mining Corp)位于新西兰的Waihi金矿。

Wilkes表示，“在当前的市场，你可以轻易以低价收购高质量的黄金资源，这比自己勘探要便宜得多。毕竟收购来得资产是实实在在的，而勘探则是概率游戏，耗时巨大。”

今年国际金价进一步扩大了2013-14年的跌势，因美联储加息时间临近，而这也令大部分黄金生产商的股价遭到重挫。Metals X Ltd首席执行官Peter Cook指出，相比勘探，目前以直接收购资产来增加黄金产量显然成本更低，速度也更快。

Cook在参加一个论坛的间隙时称，“金价下跌令许许多多小型的黄金生产商苦不堪言。而通过收购这些资产，你可以快速增加黄金产量。”

对于金价方面，Wilkes指出，虽然中国实物金需求意外疲软以及美国利率提高的前景令金价承压，但最终通胀将成为金价反弹的一个重要的因素。

数据显示，2014年全球黄金开采商收购总值达180亿美元，为自2011年来最高年度水平。Evolution Mining Ltd指出，受金价大跌以及资产缩水70%，金矿商之间的收购变得更为频繁。

据MinEx Consulting的数据，2014年开采商在勘探方面的支出较2013年大幅下降28%，至98亿美元。