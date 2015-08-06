非农数据临近公布 交易需谨慎

2015-08-06 09:44 作者：投资李哥 浏览数:3次

基本面：



"全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少2.69吨，当前持仓量为667.93吨(08-06 05:22)

纳斯达克指数收盘上涨34.79点，涨幅0.68%，报5140.34点(08-06 04:25)

道琼斯工业平均指数收盘下跌11.25点，跌幅0.06%，报17539.44点(08-06 04:24)

标普500指数收盘上涨6.46点，涨幅0.31%，报2099.78点(08-06 04:24)

美国7月ADP大幅不及预期，黄金小涨至1090未能走出区间整理(08-05 20:29)

周三(8月5日)美元指数基本持稳，因数据显示7月美国服务业扩张速度为10年来最快，支持了美联储9月升息的观点。不过今日公布的7月ADP民间就业数据引发市场质疑周五出炉的政府就业报告是否会有强劲的表现。

服务业数据意外强劲与周二发表的亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话相互呼应。他在接受华尔街日报采访时表示，支持联储在下月结束近零利率政策。"

技术面：

周三金价的走势可以说是尾随周二的一个补充，日线结构与周二相似，只是一个阴性一个阳性，macd阳柱未见明显缩短，dif与dea依然保持上行态势，MA6位于0.89（1091.22）线下方，走势偏弱，4小时显示金价陷于1082.48-1100.72区间震荡，macd接近0轴，dif与dea纠缠一起。走势不明显。

今日观点：

综上所述，非农数据临近公布，金价走势渐渐陷入三角形整理，昨日的ADP数据给加息蒙上阴影，今日交易需谨慎，观望为主；英镑昨日由于1.5509获得有效支撑的强势反弹，今日关注1.5649是否突破，欧元则由于希腊渐渐退出风险，走势逆转，1.0878有可能成为双底支撑。

今日思路：

阻力位1124.9，1141.34；支撑位1091.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22不破做空，止损1095止盈1077.09、1062.95；

2、黄金1077.09跌破做空，止损1082。5止盈1062.93、1059.12、962.72；

3、白银14.59不破做空，止损14.9止盈14.36、14.13、13.82；

4、加元1.3173不破做空，止损1.3231止盈1.3035、1.2898；

5、澳元0.7323企稳做多，止损0.7301止盈0.7540、0.7780；

6、日元124.5企稳做多，止损124.28止盈125.06、125.51、128.03；

7、欧元1.0878企稳做多，止损1.0847止盈1.0988、1.1097；

8、英镑1.5559不破做多，止损1.5509止盈1.5649、1.5689、1.5728；

9、瑞郎0.9789突破做多，止损0.9762止盈0.9815、1.0004；

10、镑日194.09企稳做多，止损192.43止盈195.21、196.34；

11、欧日135.86不破做多，止损135.29止盈136.38、137.47；

12、美指98.15不破做空，止损99.8止盈97.22、96.49；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差