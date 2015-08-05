美日技术分析：涨势依然在列 多头正测试124.50

美元/日元周三(8月5日)延续了小幅攀高的态势，汇价在时段高位下方蓄势，124.50关键位近在咫尺。美元在日内晚些时候重要经济数据发布前维持良好多头基础。

美元/日元测试124.50高点

汇价当前在124.40一线打横，在124.50下方蓄势。隔夜亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二(8月4日)表示，除非美国经济“严重恶化”，他才支持将加息推迟到9月之后。

这些言论给予美元充分支持，他说：“在我看来，推迟加息面临很高的障碍，只有经济前景严重恶化，我才会不愿加息。截至目前我认为经济已经为9月会议加息做好准备，做出改变的恰当时间到来了。”

此外，日本服务业PMI也加速了日元的弱势，驱动美日走高。与此同时，汇价似乎有望在周五非农就业数据发布前第五次测试124.50一线的阻力。

日内稍晚，美元/日元可能将受ADP就业指标的冲击，美国贸易数据的服务业PMI报告也将在周五日本央行货币政策例会之前对市场构成影响。

技术点位

上行方面，美元/日元短线阻力位在124.50(7月21日高点)，随后是6月9日高点124.75。下行方面，124.00整数位有弱支撑，随后是7月21日低点123.73。

德国商业银行(Commerzbank)首席外汇策略师Karen Jones表示，美元/日元持续落于6月17日高点124.46/69和早先行情的78.6%回撤位下方，不过“我们依旧相对看好汇价前景”，并建议在回撤至7月27日低点123.01一线时买入，跌穿后市场可能很快朝着一目均衡线云底下滑，目前位于122.18。