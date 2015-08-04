基本面：

"周二(8月4日)亚市早盘，现货黄金延续承压跌至1082美元/盎司一线，昨日收跌近1%，创两周(7月20日暴跌逾3%以来的)最大单日跌幅。黄金疲软是因“群友弱而劲敌强”，即拖累金价的因素包括：美元走强、油价暴跌、大宗商品全线走软、中国制造业超预期萎缩、CFTC报告显示黄金看空情绪继续加重、美元最大对手货币欧元遭遇希腊股市暴跌带来的做空动能。

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技术面：

周一的回落否定了黄金反弹需求，金价再度跌穿1091.22，自从7月20日1091被击穿后，金价已经围绕1091做了近12个交易日的整理，今天是第十二个交易日，由于昨天的倒垂中阴线，macd阳柱不断收短，今日金价主流趋势看空，4小时走势受1082.49的支撑，但是macd阴柱有延长的趋势，但是macddif与dea保持看空走势。

今日观点：

综上所述，今天金价走势看空，关注两个点位：1092.62,1082.49，1091.62不突破可以做空，1082.49跌破可追空，英镑还是关注1.5509，不破可多；欧元受希腊股市影响，继续有滑落的趋势。

今日思路：

阻力位1124.9，1141.34；支撑位1091.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22不破做空，止损1095止盈1077.09、1062.95；

2、黄金1082.49跌破做空，止损1086.69止盈1079.92、1077.35、1062.93；

3、白银14.59不破做空，止损14.66止盈14.36、14.13、13.82；

4、加元1.3128企稳做多，止损1.3075止盈1.3317；

5、澳元0.7301不破做多，止损0.7233止盈0.7372、0.7540、0.7780；

6、日元124.11突破做多，止损123.35止盈124.57、125.03、128.03；

7、欧元1.0968不破做空，止损1.1003止盈1.0916、1.0850；

8、英镑1.5649突破做多，止损1.5554止盈1.5689、1.5728；

9、瑞郎0.9677不破做多，止损0.964止盈0.8718、0.9781；

10、镑日193.52不破做空，止损194.57止盈191.83、189.78；

11、欧日135.53跌破做空，止损136.04止盈133.79；

12、美指97.77不破做空，止损98.2止盈97.03；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差