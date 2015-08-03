油价不会跌破50美元？期权市场或让OPEC“打脸”

国际油价上周五(7月31日)再度大跌至近5个月来的最低水平，并存在二次探底的迹象。然而，石油输出国组织(OPEC)似乎坚信，随着需求升温，油价会从年内低点持续反弹。但衍生品市场却预示另一番前景：到年底布伦特油价将跌穿每桶50美元。

上周五美国原油期货大跌2.89%，收报47.12美元/桶；布伦特原油期货下跌2.06%，收报52.21美元/桶。油市波动率持续小幅上升。这一衡量整体风险人气的指标决定着期权价格。

OPEC秘书长巴德里上周四(7月30日)表示，OPEC预计石油需求上升将阻止油价进一步下跌，2016年市场将更趋平衡。这是OPEC将坚守其维护市场份额政策的最新迹象。

但期权市场仓位情况显示，供应过剩状况没有缓解。供应过剩已经导致油价从2008年高点大跌逾60%。

ICAP石油经纪人Scott Sheldon称，现在的情况是，市场正逐渐接受这样一个事实，即价格下滑并未导致供需面发生很大变化。”

最新调查结果显示，多数分析师相信，油价将从六个月低点反弹而在年终收高，明年将进一步攀升，得益于新兴市场需求增长。布伦特原油今明两年的均价将分别为60.60美元和69美元。

然而，原油期权市场描绘出的图景却截然不同，未来12个月的ICE布伦特原油卖权数量多于买权，比例平均为2:1，凸显市场看空倾向。

数据显示，指标9月布伦特期权合约四分之一的卖权集中在以低于每桶52美元的价格卖出，略低于期货合约目前的价格54美元左右。而对于2015年12月的卖权，该比例则上升至约三分之一。

Sheldon称，“跌势可能比人们预想的略微严重。从期权市场来看，油价年底可能达到每桶50美元。”

他还补充道，“汽油和精炼油需求肯定已经上升，但还是不够，我们没有看到市场期待的供应面反应。”