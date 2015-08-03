日线上，金价存在反弹修正的需求

2015-08-03 11:05 作者：投资李哥 浏览数:2次

基本面：



"7月31日ishare黄金持仓持平/白银持仓持平

7月31日黄金ETF持仓量：SPDR黄金持仓量减少7.45吨

7月30日COMEX金银及NYMEX铂钯库存最新一览

澳洲股市指标S&P/ASX200指数周一开盘下跌0.02%，报5697.90点

【原油盘初】NYMEX原油跳空低开创四个月新低，前景仍堪忧

韩国首尔综指周一开盘下跌0.19%

日本股市日经225指数周一开盘下跌0.22%，报20540.21点；日本东证股价指数开盘上涨0.01%，报1659.68点

布伦特9月原油期货目前跌0.21%至51.74美元/桶，上周收盘重挫5.2%，供应过剩、美元走强及中国股市暴跌拖累油价，本周继续关注这些因素的影响

现货黄金周初稍承压于1095美元/盎司下方附近，在7月20日暴跌后连续九个交易日低位震荡，技术面仍处弱势格局，但极度看空情绪可能带来反弹风险。"

技术面：

周五金价振幅扩大，收盘1095.27，收盘于1991.22上方，日k线呈擀子阳线，上下影线与实体部分相当，ma6接触支撑位1091.22，macd阳线排列，dif与dea看多走势，周线倒垂小阴线，k线收于1094.15上方，macd阴线收短，dif与dea看空走势，再看四小时结构，当前金价处于1100-1077的0.5位置和布林中轨，macd阳柱。dif看多。

今日观点：

综上所述，上周金价触底后获得支撑反弹，并收于支撑位1091.22上方，日线上，金价存在反弹修正的需求，本周金价看多，欧元上周走势不是很理想，走势有延缓时间的节奏，本周继续关注1.0850，英镑则在1.5649附近受阻，但表现比欧元强势，本周继续关注1.5649的阻力。

今日思路：

阻力位1124.9，1141.34；支撑位1091.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22不破做多，止损1082止盈1100.72、1105.85、1124.08；

2、黄金1091.61跌破做空，止损1100.72止盈1082.49、1077.35、1062.93；

3、白银14.59企稳做多，止损14.36止盈14.99、15.40、16.01；

4、加元1.3075企稳做多，止损1.298止盈1.3317；

5、澳元0.7301不破做多，止损0.7233止盈0.7372、0.7540、0.7780；

6、日元124.11不破做多，止损123.35止盈124.57、125.03、128.03；

7、欧元1.0968跌破做空，止损1.1003止盈1.0916、1.0850；

8、英镑1.5649突破做多，止损1.5554止盈1.5689、1.5728；

9、瑞郎0.9656跌破做空，止损0.9718止盈0.9540、0.9434；

10、镑日193.52不破做空，止损194.57止盈191.83、189.78；

11、欧日135.53不破做多，止损133.79止盈137.28、138.27；

12、美指97.22企稳做多，止损96.29止盈97.94；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差