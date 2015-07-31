美国二季度GDP略低于预期 美元稳步前进黄金作困兽之斗

美国二季度经济不负众望恢复增长，但是增幅略低于投资者的期望值。美国商务部周四(7月30日)公布的数据显示，美国二季度GDP初值年化季率增长2.3%，略低于市场预期。同时，劳工部公布的上周初请数据较之前的42年低位有所回升。美元指数随后先扬后抑，汇价在触及97.58之后回落至97.40附近。现货黄金则短线回升至1087美元/盎司。

美二季度GDP略低于预期 一季度GDP意外大幅上修

美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国二季度GDP初值年化季率增长2.3%，不及市场预期的增长2.6%。同时，商务部还将一季度GDP上修为增长0.6%，前值萎缩0.2%。

数据显示，美国第二季度最终销售初值年化季率增长2.4%，市场预期增长3%，前值下跌0.6%。美国二季度GDP平减指数初值2%，预期1.5%，前值从0.0%修正为0.1%。

此外，美国第二季度个人消费支出物价指数初值年化季率增长2.2%，预期增长2.7%，前值下滑2%。

数据公布之后，彭博首席美国经济学家评论称，美国第二季度GDP初值表现大幅好于第一季度，这将对美联储在9月采取加息行动提供支持。

华尔街日报评称，此次GDP表现虽不及预期，但相比上一季度仍大幅增长，主要是受当前出口好转、消费需求强劲、且政府开支逐渐增大的推动；虽然美国消费者对支出仍比较谨慎，但低油价一定程度推动了消费需求，总体表明美国经济复苏正在加快，通胀率稳步走高。

在美国GDP公布的同时，美国劳工部(DOL)公布了上周初请数据，结果较之前的42年低位有所回升。

数据显示，美国上周季调后初请失业金人数26.7万人，市场预期27万人，前值25.5万人为42年来的低位。

彭博首席美国经济学家随后指出，此次初请数据再次处于27万下方表明美国就业市场仍旧强劲，预计7月非农将录得22.5-25万区间。

美元先扬后抑多头失望 黄金反弹受阻于1190下方

美国GDP数据公布之后，美元指数短线拉升至97.58，之后震荡回落至97.40附近。市场对于GDP的反应显得偏于中性，这一数据证实了美国经济在二季度显著改善，但是改善的力度不及市场预期，这也让投资者不敢“轻举妄动”。

美元指数延续震荡格局，汇价站上5日均线(位于96.98)，但上方仍面临97.78/98.15)的关键阻力，之前汇价在5月和7月中旬两次尝试突破该位置均受阻。

美元/日元则一度急升至124.54，刷新月内高位。之前，瑞士信贷就在分析中指出，如果美国GDP强劲，美元/日元有望站上124.50。事实也证明了瑞信的推断还是比较符合实际走势的。

现货黄金先抑后扬，金价先是下探1082.51美元/盎司，随后反弹至1088.70，整体仍延续了低位震荡的格局。

FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，“日线级别中，金价跌破看跌旗形，暗示金价可能进一步下跌。若美国数据如预期反弹，金价将重测7月24日录得的5年低位1076.77。”

他说道：“金价跌破该支撑将打开跌向2010年初底部1070-1065的下行空间。一旦数据不及预期或符合预期 ，金价将温和反弹，目标看向日内高位1098.70，若金价突破日内高位，则可能重测1100阻力。”