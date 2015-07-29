消费者信心下滑美元难起飞 人民币国际化传喜讯

美元指数周二(7月28日)温和回升，尽管受到美联储加息预期等因素影响美元一直存在上升空间，但是近期仍然维持在目前水平未能进一步攀升。美国经济复苏不平衡的种种表现给美元带来一些不稳定因素，也使美元涨势难以获得足够动力。

美国谘商会(Conference Board)周二发布报告称，美国7月消费者信心指数意外暴跌，且创下去年9月以来的最低水平。数据公布之后，欧元兑美元短线拉升20个点至1.1057，英镑兑美元再度站上1.56关口。

周二纽约时段早盘，英镑/美元显著走高，日内盘中反弹近80点，时段内公布的英国二季度GDP初值报告如预期回升，巩固了英国央行的升息预期。英国央行内部近期高调讨论加息可能。近期英国经济形势向好，使英国央行加息的底气越来越足。

伦敦金属交易所(LME)向人民币敞开大门。LME周二公告宣布接受人民币作为抵押品，这是中国在进军伦敦大宗商品市场上的重大里程碑，同时也意味着人民币在国际化的道路上又迈进了一步。中国政府正在积极申请人民币纳入SDR货币篮子，人民币的国际化进程正在稳步前进。

美国7月消费者信心下滑 美元缺乏进一步攀升动力

数据显示，美国7月谘商会消费者信心指数为90.9，预期为100.0，6月消费者信心指数修正为99.8。

数据还显示，7月美国消费者预期指数骤跌至79.9，为2014年2月以来最低，前值94.6。

此外美国7月消费者现况指数则跌至110.3，前值为111.6。

消费者信心指数是评估消费者对商业环境、就业和个人收入的信心。

有分析师指出，在经历年初的恶劣天气、海外需求疲软以及西海岸港口罢工等事件影响，美国一季度经济复苏急剧趋缓。从近期数据来看，美国经济在进入二季度末前恐怕仍然没有重拾早前强劲的复苏势头。

美国商务部将在本周四(7月30日)公布二季度GDP初值报告；美联储今天将开始召开为期两天的货币政策会议，并于北京时间周四(7月30日)凌晨2时公布货币政策声明。

谘商会经济指标负责人称，消费者对劳动力市场前景的乐观情绪降温，以及希腊和中国引发的金融市场不确定性和波动性，似乎动摇了消费者的信心；美国7月谘商会消费者信心指数急剧下滑，消费者仍认为当前情况向好，但短期预期恶化。

美联储会议在即 市场等待会议措辞提供加息时间线索

素有美联储通讯社之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath周一(7月27日)撰文指出，美联储尽管在周三的会议上不太可能作出加息的决定，但官员们很可能会对首次加息的时间给出很多暗示。美联储主席耶伦在此前的国会证词中多次表示，她认为美联储将会在年内之前的某个时间进行加息。

瑞信银行周二表示，由于这次的美联储决议不包括经济预期、点阵图和新闻发布会，因此这次的政策声明内容对于投资者来说就十分重要了。

一个重点是美联储是否会通过改变前瞻性指引向市场传达明确的短期升息信号。这种情况之前就有过先例。在之前的两次紧缩周期(1999-2000和2004-2006)前，美联储都通过货币政策声明给出过明确暗示。

既然美联储对市场的期望已经有所准备，我们预计其会通过修正声明内容来给出9月升息的信心。如果真的是这样的话，市场对美联储9月升息的概率会定价在80%。如果美联储维持声明不变的话，则定价水平会降至20%。

英国GDP数据推动英镑攀升 风险指标助欧元短线走强

英国统计局(ONS)周二公布的数据显示，英国第二季国内生产总值(GDP)初值增幅符合市场预期，这也确认英国经济延续了去年以来的稳步复苏势头。

英国统计局的数据显示，英国二季度GDP初值较前季增长0.7%，符合市场预期，前值增长0.4%；同时，英国第二季度GDP初值较上年同期增长2.6%，亦符合市场预期，前值增长2.9%。

数据公布之后，英镑/美元短线拉升逾50点，汇价自1.5530附近飙升至1.5587，刷新日内高位，延续本周以来的回升势头。

欧元/美元本周意外打响开门红，汇价隔夜一度最高触及1.1127水平。数据显示，欧元期权相对成本创下至少12年来的最大逆转，这表明期权交易员押注欧元未来数周将维持坚韧。

一个月期风险逆转指标显示，保护投资者免受欧元/美元下跌冲击的相对成本本月迄今已下跌1.66个百分点，有望创出至少2003年10月以来的最大月度跌幅。

随着希腊向达成救助协议小步迈进，欧元/美元本月下跌0.6%，在16种主要货币中跌幅最小。大宗商品价格跌势的加剧以及全球股市普遍下挫降低了美联储提早加息的可能，也对欧元形成了支撑。

苏格兰皇家银行(RBS)驻新加坡策略师Greg Gibbs说，“从短期看，导致美国加息预期降低的避险情绪以及投资者的欧元空头减仓行为可能会有助于推动欧元走高。”

人民币进军伦敦LME 国际化进程稳步实现

LME周二在公告中称，经英国央行(BOE)批准，将接受离岸人民币作为商品合约的抵押品。LME发言人Kathy在电子邮件中表示，LME的清算所是欧洲首个接受人民币作为现金抵押品的清算所。

为吸引海外投资并增加人民币在国际市场的使用，中国正在放松对人民币的管控。中国是全球最大的大宗商品消费国，为扩大其定价影响力，中国此前已经开始参与伦敦黄金定价竞价。

“人民币有朝一日终将跻身全球使用最广泛货币之列，如今它正在朝着这个方向发展，”LME清算所首席执行官Trevor Spanner在公告中说。

Spanner称，“我们很高兴能够帮助我们的会员抓住人民币国际化进程带来的契机。”

LME在2012年被香港交易所以22亿美元的价格收归旗下，上述举动也是其拓展中国市场的举措之一。中国铁矿石消费量占全球总消费量的约70%，铜、铝和镍的需求占比皆超过40%。

LME清算所已接受以美元、英镑、欧元和日元计价的抵押品作为交易保证金。LME称，BOCI Global Commodities (U.K.) Ltd.将是首个提交人民币计价抵押品的会员。

市场分析人士指出，中国在进军伦敦大宗商品市场上的重大里程碑，同时也意味着人民币在国际化的道路上又迈进了一步。

中国人民大学国际货币研究所最新发布的《人民币国际化报告2015》则显示，人民币国际化指数已经从2009年底的0.02%提高到2014年底的2.47%，5年间增长了120余倍，有望在两年内成为第四大国际货币。