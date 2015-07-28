黄金无论在时间上或在空间上都需要反弹

2015-07-28 19:42 作者：李哥

基本面：



"路透旗下黄金矿业公司GFMS：预计第三季度黄金均价为1135美元/盎司，第四季度为1175美元/盎司。第二季度黄金需求为2009年下半年来最低，中国买家持观望态度。

汇丰银行：将对2015年的黄金均价预估从1234美元/盎司下调至1160美元/盎司；将对2016年的黄金均价预估从1275美元/盎司下调至1205美元/盎司"

技术面：

昨日金价做小幅反弹，最终力不从心回落1094.18收盘，收螺旋阴线，今日开盘后震荡，振幅7美金左右，macd阳线。金价位于关键位1091.22上方，MA继续下行，激进的话，1089-1091附近还是可以短多的，只是小心四小时周期别跌破1090.99就好。英镑目前表现震荡，处于上升三角形整理。欧元上升无力，继续观望。

今日观点：

综上所述，今日继续看黄金反弹，此时不宜再看空，需要等反弹一波，无论在时间上或在空间上都需要，英镑等待上破，欧元继续回落做多。

今日思路：

阻力位1122.34、1141.34；支撑位1091.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22企稳做多，止损1087.04止盈1122.34、1041.34；

2、黄金1091.22跌破做空，止损1095.41止盈1087.04、1077.09、1067.13

3、白银14.59不破做空，止损14.7止盈14.43、14.36、14.29；

4、加元1.2994企稳做多，止损1.2936止盈1.3009、1.3081、1.3122；

5、澳元0.7318不破做空，止损0.7334止盈0.7291、0.7263、0.7248；

6、日元124.02不破做空，止损124.47止盈123.14、122.43；

7、欧元1.0968不破做多，止损1.0842止盈1.1093、1.1167；

8、英镑1.5502不破做多，止损1.5367止盈1.5636、1.5712；

9、瑞郎0.9648不破做多，止损0.9623止盈0.9729、0.9889；

10、镑日193.33不破做多，止损193.33止盈191.76、189.67；

11、欧日137..28不破做多，止损137.77止盈135.53、133.79；

12、美指96.8企稳做多，止损95.7止盈97.85、98.15；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差