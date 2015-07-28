中国进军伦敦大宗商品市场 人民币国际化迈出一大步

伦敦金属交易所(LME)向人民币敞开大门。LME周二(7月28日)公告宣布接受人民币作为抵押品，这是中国在进军伦敦大宗商品市场上的重大里程碑，同时也意味着人民币在国际化的道路上又迈进了一步。

LME周二在公告中称，经英国央行(BOE)批准，将接受离岸人民币作为商品合约的抵押品。LME发言人Kathy在电子邮件中表示，LME的清算所是欧洲首个接受人民币作为现金抵押品的清算所。

为吸引海外投资并增加人民币在国际市场的使用，中国正在放松对人民币的管控。中国是全球最大的大宗商品消费国，为扩大其定价影响力，中国此前已经开始参与伦敦黄金定价竞价。

“人民币有朝一日终将跻身全球使用最广泛货币之列，如今它正在朝着这个方向发展，”LME清算所首席执行官Trevor Spanner在公告中说。

Spanner称，“我们很高兴能够帮助我们的会员抓住人民币国际化进程带来的契机。”

LME在2012年被香港交易所以22亿美元的价格收归旗下，上述举动也是其拓展中国市场的举措之一。中国铁矿石消费量占全球总消费量的约70%，铜、铝和镍的需求占比皆超过40%。

LME清算所已接受以美元、英镑、欧元和日元计价的抵押品作为交易保证金。LME称，BOCI Global Commodities (U.K.) Ltd.将是首个提交人民币计价抵押品的会员。

市场分析人士指出，中国在进军伦敦大宗商品市场上的重大里程碑，同时也意味着人民币在国际化的道路上又迈进了一步。

中国人民大学国际货币研究所最新发布的《人民币国际化报告2015》则显示，人民币国际化指数已经从2009年底的0.02%提高到2014年底的2.47%，5年间增长了120余倍，有望在两年内成为第四大国际货币。