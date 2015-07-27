人民币早盘持稳成交过百亿，期权波动率急升凸显贬值压力

人民币兑美元即期 周一早盘延续窄幅整理，中间价微跌幅度仍小。交易员表示，由于即期僵持，半日波动区间不过4个点子，而人民币贬值预期仍相对较强，离岸CNH和衍生品市场反应最为直接，但若即期继续持稳，最终离岸CNH与在岸汇差将很快缩窄。

他们并表示，美元/人民币期权隐含波动率 衡量的恐慌性指数急升，体现人民币贬值预期仍较高；随着两地汇差收窄，在岸即期成交量较上周五规模已略减少，虽然仍是百亿美元规模。

“SPOT（即期）这边没什么东西，但衍生品和离岸还是动了一些，贬值预期是有，但我感觉还是炒作吧，上周五的通知没实质性的东西出来，没给出时间表，就算真的放宽波幅了，央行还是会维稳的吧。”一中资行交易员表示。

衍生品市场中，美元/离岸人民币掉期升水 继续小涨，可交割美元/人民币远期继续上涨并带动境内掉期曲线 上移，其中一年期美元掉期升水 报1,595点子，较上周五升3.91%。人民币即期成交量 105亿美元，较上周五早盘131亿美元减少。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新观点认为，上周五国务院公布的若干意见表明人民币汇率浮动区间在短期内将进一步放大。这也直接导致离岸CNH快速贬值，但考虑到国内人民币即期极为稳定，港元维持强势，且周边经济国际资金流动状况也未继续恶化，估计离岸CNH大幅走弱可能仅是事件性冲击。

北京时间11:43，中国人民币兑美元 即期报6.2097，上日收报6.2095元。今日人民币兑美元中间价 报6.1176元，上日中间价为6.1169元。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周一受压，之前美股下跌，美国公债收益率魅力减退，市场焦点转向即将召开的（7月28-29日）美联储政策会议是否会提振美元。过去一个月美元上涨的主要推动力是对联储最早可能在9月升息的预期稳步增强。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.27元, 上日尾盘为6.2853元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2214/6.2218元, 上一交易日尾盘报6.228元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。