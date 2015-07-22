今日金价走势继续看空

基本面：

"美元指数走软，周二下跌0.76%，欧元兑美元周二从三个月低,1.0811反弹，大涨1%，突破1.09关口一度升至1.0968，因投资人减持欧元空头头寸，轧平仓位提振欧元。市场交投清淡，也加大了波幅。尽管美元暂时走软，但这并没有打消投资者看涨美元的积极情绪，预计美元在未来几周将继续走强，因美联储主席耶伦曾表示美国经济面临的逆风正在消退，预期美联储今年会加息。北京时间周三(7月22日)16:30英国央行将公布会议纪要，投资者将从中寻求央行加息的相关线索。英国央行行长卡尼上周称，年底可能会考虑是否加息，没必要因为风险管理而等待加息，否则通胀可能会过高。

"

技术面：

昨日金价走势亚欧盘反弹，幅度达9.5，美金，进入美盘以后金价重新回落，最后以1099.49收出宝剑线，但这是中继形态，不是终止形态。今天开盘后金价一路走低，日线呈中阴线，macd继续看空走势，而4小时显示金价跌穿1094.7支撑，下方空间关注1085.6，今天跌穿此位置可能性非常大，跌穿后可看至817，当然也不是一日就能到达的。这个价位预期16年11月份左右。

今日观点：

综上所述，今日走势继续看空，上方关注1098.88、下方1085.69，欧元昨日收大阳线，表现强势反弹今日关注1.1035阻力；英镑表现的比欧元要韧性些，今日可以低多为主操作。

今日思路：

阻力位1098.88、1117.62；支撑位1085.63、1076.92；

1、黄金1098.88不破做空，止损1114止盈1085.69、1072.5；

2、黄金1085.69不破做多，止损1076.68止盈1094.7、1117.62、1126.64；

3、白银14.85不破做空，止损15.09止盈14.64、14.51、13.77；

4、加元1.2924企稳做多，止损1.2904止盈1.3011、1.3031、1.3232；

5、澳元0.7383企稳做多，止损0.7325止盈0.75210.7586；

6、日元124.02不破做空，止损124.47止盈123.16、122.43；

7、欧元1.095企稳做多，止损1.0227止盈1.0985、1.1036、1.1110；

8、英镑1.5544企稳做多，止损1.5512止盈1.5600、1.5656、1.5712；

9、瑞郎0.9593不破做空，止损0.9648止盈0.9454、0.9399；

10、镑日193.33不破做空，止损194.36止盈189.67、186.01

11、欧日135.53不破做空，止损137.28止盈133.79、132.82；

12、美指97.04跌破做空，止损98.15止盈96.3；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差