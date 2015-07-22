富国银行超过工商银行成为全球市值最高银行

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总部位于旧金山的富国银行(Wells Fargo & Co. ,WFC)最近超过中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ,1398.HK, 简称:工商银行)，成为全球市值最高的放贷机构。目前，富国银行的市值接近3,000亿美元，成为首个拥有如此高市值的美资银行，比摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)和花旗集团(Citigroup Inc.)分别高420亿美元和1,200亿美元。
富国银行股票周二走低，令市值较3,000亿美元的“里程碑”约低13亿美元。该公司股价过去12个月累计上涨13.5%，目前市值在标普500指数成分股中排第七。
富国银行的市值之所以超过所有其他同行，主要原因在于其相对简单的业务，该公司业务不依赖很多复杂的衍生品或用借来的资金进行高风险交易。富国银行的市净率为1.78倍，摩根大通和工商银行市净率分别为1.18倍和1.02倍。工商银行最近因围绕中国经济的担忧而受到打击。
富国银行也有不足之处。一些分析人士指出了该公司的成本控制和对下滑的能源价格有风险敞口的贷款组合。其他人指出，该公司市净率处于较高端，且银行常常不会保持市值第一的桂冠太久。
但富国银行与很多竞争对手不同。它的抵押贷款业务规模在美国放贷机构中排在第一，但交易业务规模相对小，交易业务受到监管部门的严格审查，同时资本金要求也更高。第二季度摩根大通企业和投资银行业务（包括交易业务）收入占该公司收入的36%，而富国银行类似部门（交易业务规模更小）的收入占总收入的29%。
富国银行股票周二走低，令市值较3,000亿美元的“里程碑”约低13亿美元。该公司股价过去12个月累计上涨13.5%，目前市值在标普500指数成分股中排第七。
富国银行的市值之所以超过所有其他同行，主要原因在于其相对简单的业务，该公司业务不依赖很多复杂的衍生品或用借来的资金进行高风险交易。富国银行的市净率为1.78倍，摩根大通和工商银行市净率分别为1.18倍和1.02倍。工商银行最近因围绕中国经济的担忧而受到打击。
富国银行也有不足之处。一些分析人士指出了该公司的成本控制和对下滑的能源价格有风险敞口的贷款组合。其他人指出，该公司市净率处于较高端，且银行常常不会保持市值第一的桂冠太久。
但富国银行与很多竞争对手不同。它的抵押贷款业务规模在美国放贷机构中排在第一，但交易业务规模相对小，交易业务受到监管部门的严格审查，同时资本金要求也更高。第二季度摩根大通企业和投资银行业务（包括交易业务）收入占该公司收入的36%，而富国银行类似部门（交易业务规模更小）的收入占总收入的29%。