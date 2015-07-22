黄金反弹无力投行“无脑追空” 1000美元或许不是底！

国际现货黄金周三(7月22日)亚市盘初继续徘徊在1100美元附近。周二(7月21日)金价曾一度温和反弹，但反弹力度并不尽如人意。随着金价接连跌破关键支撑位，以高盛为首的众多投行均发表了看空观点，并认为金价年底可能跌向1000美元，甚至该水平下方。此外，从供需面来看，近期需求并未出现回暖趋势，而矿企也在竭尽所能地削减成本，基本面或无助于金价的反弹。

黄金暴跌背后藏玄机？

周二(7月21日)现货黄金温和反弹，并勉强收在1100美元关口附近，经过隔夜的暴跌之后，下跌势头总算止住了。然而反弹较为温和，表明整体的下行势头并未受到改变。

金价周一(7月20日)曾下跌逾4%，至每盎司1088美元，这是自2010年3月以来的最低水平。亚洲的大笔抛盘致使价值逾17亿美元的黄金在开盘不久的几分钟内被卖出。

黄金传统上被视为避险资产以及对冲通胀和美元走弱的工具，但随着美国经济呈现复苏迹象，而美元走高，其吸引力已经减弱。太平洋投资管理公司(Pimco)投资组合经理Nic Johnson表示，黄金面临的“最大风险”是人们对这种金属的金融需求消退。

但是众多外媒表示，昨日抛售的性质和时机似乎表明，行情变化背后的原因不只是投资者对美元略微走强和央行购买量低于预期作出反应。

他们表示，金价此轮剧烈下挫与一些中资基金1月份在铜市场发起的“空头袭击”有相似之处；当时铜价被压低至六年低位。那也是在亚洲交易时段（美欧交易员仍未起床或仍在享受周末）发生的。

美国纽约商品交易所(Comex)出现了异常陡峭的交易量激增，在美东时间周日晚9时30分之前的四分钟时间里，超过12000手2015年8月期货合约（名义价值近13亿美元）易手。几秒钟内，抛售潮蔓延至中国境内的交易所。

此轮抛售之前，一只主要的黄金交易所交易基金(ETF)遭遇大规模赎回请求。上周五，全球规模最大的黄金ETF报告流出量达到11吨，这是一年来最大的单日流出量。

美国芝加哥商业交易所(CME Group Inc)发言人周一表示，曾于北京时间周一09:29:03（美国东部时间周日）开始两次暂停美国COMEX黄金期货交易，每次暂停时间为20秒。

CME熔断机制(circuit breakers)干扰交易活动本来就非常罕见，而同一个交易时段内连续两次发生此类事件就更加如此，凸显出黄金卖盘规模庞大、且极为迅速。这一机制旨在避免流动性不足的市场里加剧价格波动的交易指令。

抛售的确切原因尚不得而知，但交易商和分析师认为，此次市场异动是高频算法交易和止损抛售所致。法国兴业银行的分析师Robin Bhar认为，“这只是一小撮空头抛售，交易的另一端没有人接盘。”

一大波投行空军袭来！金价最低看至700美元

国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)商品研究员Jeffrey Currie周二(7月21日)表示，眼下黄金最糟糕的时刻还没有带来，金价今年料跌破1000美元/盎司，为2009年来首次。该行之前认为年底金价将跌至1050美元/盎司。

Currie称，“我们认为美元有更积极的前景，且贬值风险也开始消退，因此黄金作为多样化策略变得越发没有必要。长期来看，我们倾向于看空黄金，因为当前其正处在一个结构性的熊市。而且，不仅仅是黄金，我们同样看空其他商品，因为一个商品的走势可能会影响其他商品，形成恶性循环。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)认为，金价可能会下跌至1000美元/盎司的水平，金价如果回升至1150美元/盎司的水平将是卖盘机会。

荷兰银行认为，黄金市场可能会有进一步的下行。到今年年底金价会下跌到1000美元/盎司水平。“我们认为预计9月底金价1100美元/盎司的水平将会是过度看多的。”

巴克莱银行(Barclays)分析师周二(7月21日)指出，黄金市场在近期呈现超卖状态，但，目前金市仍然存在巨大的下行压力。分析师同时指出，黄金跌破1131美元水平显示，进一步下行目标位于1033/43区间。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师周二(7月21日)表示，黄金仍然位于中期下行趋势内，该行继续看空黄金，目标956美元/盎司。

瑞信分析师表示，“黄金跌破2014年低点1131美元。这证明黄金下行三角形已破。金价将会继续下探测试1999/2011涨势的50%回撤位1087美元水平。不过，近期可能会出现反弹趋势，当反弹终止之后，黄金将会继续下跌至目标956美元/盎司水平，并可能继续向下测试61.8%回撤位890美元水平。”

基于以上观点，瑞士信贷建议在1130美元位置逢高做空，止损设在1175美元，目标位置956美元/盎司

加拿大蒙特利尔银行(BMO)的技术分析师Russ Visch周二(7月21日)在报告中写道，现货黄金昨天收在1132美元/盎司之下，跌破了关键支撑位，金价恢复了长期下行趋势，新的目标在956美元，预示着从当前水平下跌13%。

Visch指出，金价未来仍面临进一步下跌的风险，下一个重点支撑区域在1000-1030美元，金价在该区间可能略有企稳。若金价跌破1000-1030区间，下一个重要支撑区域在700-725美元。

德意志银行(Deutsche Bank)分析师Michael Lewis表示：“如果金价回升到1130美元/盎司也不会太让人意外，但我仍然认为金价会继续走低。目前并没有什么基本面因素能把金价推高，毕竟美国就快升息而美元会变得更强劲。”

London & Capital的投资主管Ashok Shah表示，市场会出现一些反弹，但由于结构已被跌破，在未来六个月，看空趋势将继续。

指望供需基本面救驾？你可能会失望

尽管金价跌至2010年以来低位，但如果有人指望低价引发的需求增加和供应减少等因素能够推动金价反弹，那他们可要失望了！

从最新的需求方面来看，随着金价的走低，SPDR黄金ETF的持有量跌到了2008年以来的最低水平。周一SPDR黄金ETF的总持有量下跌0.26%至694.46吨，为2008年9月以来的最低水平。

与此同时。瑞士联邦海关周二官网更新的数据显示，今年6月瑞士黄金出口从5月的106.3吨下降至98.5吨，为2014年8月以来的最低水平，出口总值共计35亿瑞郎。

分项数据显示，6月瑞士向印度出口21.5吨黄金，较5月24.5吨下降；6月向中国内地出口14吨黄金，较5月18.8吨下降；另外，瑞士6月向中国香港出口18.1吨，几乎较5月的36吨腰斩。

而在供应端，尽管黄金本周出现大幅下跌，使已经承受巨大冲击的金矿企业雪上加霜，但是近期消息现实，矿主们还不准备缴枪投降。周二(7月21日)一些金矿矿主表示，将会削减成本，但仍将保持金矿正常运营。

一些运营成本如开发新矿点、维护费用、分红以及一些经理们使用商务飞机的开支将会遭到削减。矿业成本实际上在2012年金矿价格下跌之后已经被削减了近五分之一。

外媒专栏作家Clyde Russell指出，黄金和铁矿石与煤矿这三者都在经历结构性供应过剩、需求疲软，以及矿商大举削减支出的局面。

Russell表示，当铁矿石和煤炭价格下跌时，矿商的普遍反应是增加产量并削减成本。他们认为，通过降低单位成本，公司就能安然度过低价时期。而实际上，市场已经供应过剩的情况会加剧，行业成本曲线降低只是允许价格以同等幅度下跌罢了。

他补充道，与铁矿石和煤炭矿商一样，黄金矿商高管长时间以来或许也认为，金价可能不会再跌到哪儿去，很快就会在需求带动下反弹。但由于需求尚未升温，黄金矿商将寻求削减成本。他们已经这么做，而且可能变本加厉。

总体而言，Russell认为，金价或许很有理由止跌并开始回升，但这些理由中不太可能包括采矿供应成本。