今日走势只是反弹，不属于见底或逆转的征兆。

基本面：



"周一的下跌有点蹊跷，金价在亚洲时段剧烈波动并不多见，通常是某个金融市场的暴动，但20日很难找到这方面理由。回顾上周末的消息，中国央行公布黄金储备很可能是诱因，此前的增持并没有对金价形成多大提振，令市场失望。二季度以后，美元走强逐渐清晰，这对金价也形成压制。”山东黄金首席分析师蒋舒指出。

美联储预期年内加息，和希腊问题的缓和，是导致周一跳水的根本原因。中国公布储备黄金只是个触发事件，而周一后期的走势证明了这一点，希腊议会对救助协议的讨论以及德国国会对希腊的债务的态度，仍然牵动着市场的心。

技术面：

昨日金价亚盘大幅度跳水，创半年以来最大振幅，日k线收出带下引线的大阴线，金价连续击穿1131、1128、1110、1087多个关键位，打开了月线下行空间，月线macd产生死叉。周线macd继续健康的看空走势，今日日线企稳1098，亚欧盘出现反弹，macd继续看空，4小时线macd转红，dif与dea金叉MA6下行缓慢。

今日观点：

综上所述，今日走势只是反弹，一般的暴跌后的修复，不属于见底或逆转的征兆。今日上方关注1126.64，下方关注1094.74。欧元出现企稳迹象，关注1.0876阻力，英镑日线macd表现死叉，日内高空为好。

今日思路：

阻力位1126.64、1130.81、1139；支撑位1094.7、1085.63、1076.92；

1、黄金1094.7不破做多，止损1085.69止盈1126.64、1130.81；

2、黄金1126.44不破做空，止损1130.81止盈1094.7、1085.69、1076.92；

3、白银14.92不破做空，止损15.09止盈14.66、14.55、13.77；

4、加元1.2982企稳做多，止损1.2836止盈1.3023、1.3046、1.3232；

5、澳元0.7383突破做多，止损0.7325止盈0.75210.7586；

6、日元124.14企稳做多，止损123.13止盈125.25、125.84；

7、欧元1.0876不破做空，止损1.0948止盈1.0815、1.0751、1.0270；

8、英镑1.5636不破做空，止损1.5674止盈1.5502、1.5367；

9、瑞郎0.9593企稳做多，止损0.9541止盈0.9680、0.9889；

10、镑日193.33跌破做空，止损194.36止盈192.47、192.26、189.67；

11、欧日135.53不破做空，止损136.08止盈133.79、132.82；

12、美指97.78企稳做多，止损97.2止盈98.83、101.53；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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