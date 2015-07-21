最强非美货币也要完蛋了

英镑原本是近期最为靠谱的非美货币，但随着日图三连阴，其后市走向也或急转直下。

英镑是唯一能和美元抗衡的非美货币，因为除美联储外，英国央行是唯一一个可能在年内升息的主要央行。

英国央行行长卡尼此前在国会听证会上明确表示，“加息的时点可能正在靠近”，工资数据已经比预期更为稳固、英国央行将关注工资增长及其对通胀的影响、对英镑汇率没有特别的看法。

但在美元持续的全盘强势之中，英镑近期开始逐步落于下风。连续三个交易日的温和承压，令汇价自1.5675附近来到了1.5540水平。三个交易日跌100逾点，跌幅并不算大，但英镑的疲态已经显现。

FXTechstrategy分析师Mohammed Isah表示，英镑/美元陷入跌势之中，后市进一步承压是有可能的。

Mohammed Isah认为，1.5600在上方对英镑构成压制。如果该阻力告穿则会进一步反弹至1.5650水平。而若英镑能上穿1.5700，则将看向1.5766一线。但英镑日图的RSI指标是看空的，因此难以对上行构成什么支撑。

Isah进一步指出，在下行方面，英镑的支撑在1.5500，强穿则看向1.5450水平。一旦1.5450也穿了，则汇价将看向1.5400关口。之后，进一步目标将指向1.5350支撑。总体来看，我们对英镑后市持谨慎看空观点。