欧元区“躲过一劫” 欧元升值恐成新考验

希腊暂时避开退欧的威胁，这对于欧元区来说看似“躲过了一劫”。但有分析师指出，眼下笼罩欧元体系及欧元区经济复苏的最大“乌云”，可能是欧元升值的威胁。

这在去一年的多数时间内是无法想象的情形，当时市场全面看好美元，推动美元兑欧元及多数其他主要货币涨逾25%。但多家大型投行预期美元的这波涨势将要结束。

本月路透公布的一项外汇调查显示，66名受访分析师中，有20名预计12个后欧元/美元将高于当前水准，多于预期欧元将跌至平价的分析师数量。

分析师们认为，美元仍然是全球范围内的“融资”货币，德国每月都收获数以十亿美元计的贸易顺差，十年来欧元/美元长期“公允”价值一直没有降至1.15以下。

西班牙桑坦德银行(Banco Santander)分析师Rui Constantino说道：“这种看法的根据在于，未来数月我们将看到欧元区经济复苏。”

Constantino预计，欧元/美元一年后将从目前的1.08升至1.20。他说道：“我们预期的情况是，趋势将逐步形成，欧元/美元位于1.20左右，对德国这类核心欧洲国家而言不会构成困扰。”

此外，另有分析师指出，欧元大幅升值，有可能成为导致欧元区内部出现更大分歧的因素，影响将超过希腊问题。

他们表示，欧元升值10%-15%将足以至少成为一道严峻考验，检验西班牙、意大利和葡萄牙的企业在国家经历好几年财政紧缩和就业市场开放后，他们的竞争力究竟如何。

在伦敦Western Union为企业提供对冲和外汇交易咨询的Tobias Davis表示：“在欧元汇率结构性疲弱的保护之下，意大利和西班牙的供应面改革已经展开，改革已产生成效。但假如欧元区经济真的复苏，且欧元汇价对此有所反映，则将妨碍那些改革的进程。”