我国黄金储备6年增604吨 分析称可应对经济风险

截至2015年6月底，我国黄金储备规模为1658吨。此外，前美联储主席格林斯潘曾指出，只要中国“将4万亿外汇储备中的适当部分转换为黄金，该国货币就能在国际金融系统中发挥出人意料的力量”。

7月17日，央行、国家外汇储备管理局负责人在答问时表示，我国黄金储备较2009年4月底以来的规模增加了604吨，截至2015年6月底，我国黄金储备规模为5332万盎司（折合1658吨）。这是央行6年来首次公布增持黄金，“未来需继续统筹考虑我国民间投资需求与国际储备资产配置需要，灵活操作。”

央行多渠道购买黄金

央行在何时通过何种方式购买了黄金？央行表示，基于对黄金的资产价值评估和价格变化分析，在不对市场造成冲击和影响的前提下，通过国内外多种渠道，逐步积累了这部分黄金储备。增持渠道主要包括国内杂金提纯、生产收贮、国内外市场交易等方式。

在本次央行披露储备数据之前，中国国家官方持有黄金量为1054.6吨。

央行对于增持黄金一向谨慎，央行行长周小川多次表示，黄金市场的容量与我国外汇储备规模相比较小，如果外汇储备短时间大量购金，易对市场造成影响。

分析称增持黄金利于人民币国际化

参照今年5月14日世界黄金协会公布的数据，中国黄金储备在本次增持之后将排名第六。

央行表示，截至2015年6月底，我国外汇储备为3.69万亿美元。前美联储主席格林斯潘曾撰文指出，只要中国“将4万亿外汇储备中的适当部分转换为黄金，该国货币就能在当前的国际金融系统中发挥出人意料的力量”。

中国黄金集团市场部总经理凌丰田表示，中国需要实现国际资产的多样化、均衡化，因此有必要增加黄金储备。另外，无论是亚投行、丝路基金，还是增持黄金，都在为人民币国际化做准备。在经济步入新常态之际，增加黄金储备也可以更好地应对经济运行风险。