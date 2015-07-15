涉嫌操纵汇率 六家国际大行正接受巴西监管当局调查

据海外权威媒体报道，在巴西央行设定每日参考汇率时向其提供咨询的14家国际大行中，有6家因涉嫌操纵汇率正在接受调查。巴西外汇市场的交易规模预计为每年3万亿美元左右，这其中不包括掉期和衍生品交易。

花旗集团(Citigroup Inc)、汇丰控股(HSBC Holdings Plc)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、瑞信(Credit Suisse Group AG, Bank)、美国银行(Bank of America Corp.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是被巴西央行挑中协助其设定参考汇率(被称为PTAX)的一部分经纪商。这些大行也名列巴西反垄断监管机构正在调查的15家国际大行之列。

巴西反垄断监管机构经济保护和管理委员会(Cade)7月2日表示，发现了汇价操纵的“明显蛛丝马迹”。

该机构称，怀疑这些外资银行在外汇交易中串通并操纵数据定价，同时阻止竞争对手在巴西外汇市场自由操作。

巴西外汇市场是全球最繁忙的外汇市场之一，这是首次在巴西市场开展外汇操纵调查。

据Cade称，不当行为的实施时间跨度从2007-2013年。

据巴西央行网站，现行的经纪商名单于去年12月份宣布。巴西央行称，该行可立即剥夺被Cade认定违规的经纪商资格。

巴西央行并表示，一直在监管外汇市场上交易的金融机构，并定期对其进行评估。

全球外汇日交易规模预计在4.7万亿美元左右，近期欧洲、美国和日本的外汇交易已经成为当局调查的对象。这些调查指控一些银行利用相关交易发生在场外的现实，不顾客户交易指令，优先执行本机构的外汇交易。

此前美国和欧洲发起的外汇操纵调查导致超过100亿美元的罚款。

Cade负责人Leonardo Frade 7月初在巴西利亚的一次记者会上称，没有迹象显示巴西的银行参与了操纵行动，并称尚未估算调查涉及的银行和个人通过市场操纵获利多少。