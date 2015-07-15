核协议挟恐怖数据冲击市场 鹰派卡尼助英镑走强

国际金融市场最近深受影响的两大协议：希腊债务协议以及伊朗核协议本周均得出结果，周二(7月14日)伊朗与六大国达成协议，解除了长达十余年的对伊贸易制裁。

据《纽约时报》报道，伊朗国家电视台宣布，伊朗与六大国已经达成一项历史性的核协议。该协议的文本已经完成，只需要进行校对，最终协议就将达成。

根据维也纳的一位外交官员透露，根据该份伊朗核协议，联合国对该国的武器禁运还将维持五年，对该国的弹道导弹制裁将保留八年。

该外交官称，伊朗已经接受一个“快速恢复”制裁的的方案，如果该国违反与六大国家达成的核协议，制裁将在65天内恢复。

之前，伊朗媒体ETEMAAD曾报道，在该份协议之下，伊朗对美国的食品销售禁令被取消，同时伊朗将被允许购买飞机。

伊朗方面随后表示，根据核协议，对伊朗央行、国家石油公司、航运公司、航空和其他机构以及人员的制裁将被解除，欧盟和美国对伊朗实施的经济和金融制裁也将被解除。

Renaissance Capital的经济学家Charles Robertson表示，取消制裁后，伊朗股市有望于2016年初向海外投资者开放。他们预计，第一年的资金流入总量可能达到1万亿美元。

“我们相信，伊朗开放市场将是多年来新兴和前沿市场资产类别中最引人注目和积极的进展，”Robertson表示。“在我们眼中，伊朗是最大和最重要、而依然不让机构投资者进入的经济体。”

核协议签订 伊朗终于有精力处理本国经济以及中东地区国际事务

伊朗核协议的签订标志着困扰这个中东强国的贸易制裁将会被解除，该国将有精力投入更多力量到维持该地区的稳定上来。美国总统奥巴马以及法国总统奥朗德在协议签订后发表讲话对伊朗在中东地区责任以及作用作出了肯定。叙利亚总统阿萨德也在协议达成后表示，相信盟友伊朗能够为打击目前困扰该地区的骚乱作出巨大贡献。

周二美国总统奥巴马在白宫就伊朗核协议发表讲话，他表示核协议给中东的改变创造了机会，应当好好把握，同时警告国会称，他会否决任何阻碍核协议执行的提案。

奥巴马表示，与伊朗的协议符合美国一贯的要求，得益于核协议，各国可以确保伊朗不会拥有核武器，并阻止伊朗以任何形式获得核武器。

周二法国总统奥朗德表示，需要关注伊朗在制裁解除之后，如何利用这些金融资源，并敦促伊朗政府帮助解决叙利亚危机。

奥朗德表示：“现在伊朗拥有了更强的财政以及经济能力，我们必须注意伊朗会怎么做。同时，伊朗必须作出表现，准备解决叙利亚的冲突。”

周二叙利亚总统巴沙尔·阿萨德表示，他有信心地区最强大的盟友伊朗，会用更大的力量来支持“正义的事业”，暗示他希望伊朗达成核协议之后，可以为其抗击IS提供更多帮助。

阿萨德在给伊朗最高领袖哈梅内伊的信件中表示：“我们很有信心，相信伊朗伊斯兰共和国将会支持正义的事业，为地区和世界和平稳定而奋斗。”

原油市场受到冲击 供给过剩可能继续恶化

伊朗核协议可能最终会重塑全球石油市场。经过将近两年的谈判之后，拥有世界第四大石油储量的伊朗将限制核计划，从而换取国际出口制裁的放松。

伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh表示，制裁一旦取消，该国可以立即将日出口量提升50万桶，在接下来的六个月中进一步增加50万桶。2015年，伊朗日均石油产量为280万桶。

高盛集团（Goldman Sachs）表示，由于伊朗必须首体现出遵守核协议条款的意愿，同时恢复老化油井的开采，因此日出口量增加50万桶大约一年才能实现。

法国巴黎银行（BNP Paribas SA）认为，伊朗需要海外投资才能进一步提升产量。

美国银行（Bank of America）表示，伊朗还有3000万桶石油储存在油罐中，可以比较方便地出口。

据参与谈判的外交官员周二表示，最早要等到联合国核查人员于今年12月就协议履行情况发布报告，制裁措施才会取消。国际原子能机构(IAEA)总干事天野之弥表示，该机构将于12月15日前发布一份报告。外交官员们还指出，一旦伊朗履行核计划相关承诺，欧盟就会取消禁令。

协议达成标志着伊朗重新进入国际原油市场，受此影响国际原油价格周二大幅下跌。但原油价格的跌势并没有保持，美国NYMEX原油价格触及50.91美元低点后因市场对于伊朗核协议达成已经做好了充分心理准备。

“恐怖数据”冲击美元 美国零售销售意外下滑

原油反弹的一部分原因是市场对协议达成的准备充分，另一部分原因则是随后公布的美国零售销售数据表现意外低迷，导致美元指数承受压力。

美国商务部的数据显示，美国6月零售销售月率意外下滑0.3%，市场预期增长0.2%，前值增长0.6%。同时，美国6月核心零售销售月率下滑0.1%，预期增长0.6%，前值增长0.8%。

路透社随后评论称，此次数据意外下滑0.3%且录得2月以来最低值，这是由于家庭减少汽车以及其他商品的购买，美国消费者仍惧怕经济衰退而不愿消费；疲弱的零售销售数据与六月份就业数据表现不佳以及小型企业信心的大幅下滑表明美国经济在第二季度末失去了部分动能。

数据公布之后，美元指数短线急挫逾20点，汇价最低触及96.27，刷新日内低位。欧元/美元则小幅回升至1.1075。

美元近来表现已经出现回暖迹象。希腊协议达成，使市场不确定性减小，投资者关注焦点回到美联储和欧洲央行的货币政策差异上，美元随即走强。同时希腊后续问题仍然困扰欧洲。尽管协议达成，但很多人认为希腊仍然并没有完全脱离退欧阴影。

希腊协议虽达成 重重阻力仍存在 继续困扰欧洲经济

希腊下周一需要欧洲央行(ECB)偿还贷款，而该国是否会再度违约也将成为市场关注的焦点。欧元区财长们正在紧急商议想希腊提供过桥贷款“救急”，不过这一计划面临诸多阻碍。

欧元区财长们要跨过一系列障碍才能对希腊资助。他们表示，所有可用选项不是资金不够、政治上不讨喜、就是法律上有问题，或者超出了欧洲领导人的管控范围。

希腊下周一需要向欧洲央行到期支付35亿欧元，欧元区财长们正在研究是否能再次利用希腊已经向欧洲央行做出的利息支付、利用由欧盟28国政府共同管理的一项基金、给希腊更多时间还款，或者由欧盟单个政府组织双边贷款。

荷兰财长、欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)日内在布鲁塞尔讲话称：“我们正在研究所有可能使用的工具和资金，而所有这些方法似乎都有劣势或者不可能使用或者不符合法律。”

在7月20日欧洲央行的还款期限以后，希腊还必须在8月支付6亿欧元的利息，还拖欠IMF(国际货币基金组织)的17亿美元。

之前，欧洲领导人本周曾承诺在第三轮全面援助方案谈判期间安排过桥贷款，此轮救助规模高达860亿欧元。

“永远不要低估欧洲的律师和经济学家提出解决方案的能力，”芬兰财长斯图布(Alexander Stubb)表示，“在目前这个阶段是不可能放弃的。”他表示目前有6种方案在讨论中。

奥地利财长谢林(Hans Joerg Schelling)表示没有任何一个单独的方案是足够的。他周二在维也纳告诉记者，将找到“混合多种不同选择”的解决方案。

欧洲经济研究中心(ZEW)周二(7月14日)公布的数据显示，欧元区7月经济景气指数连续三个月下跌，创今年以来最低水平，或表明欧元区经济复苏有所恶化，因希腊危机持续没有得到完全解决。

数据显示，欧元区7月ZEW经济景气指数跌至42.7，前值53.7。

数据还显示，欧元区7月ZEW经济现况指数则升至-14.4，前值-21.6。

英国央行行长卡尼“鹰”姿勃发 强调加息将近

英央行今天在国会举行通胀听证会，行长卡尼在会上明确表示，“加息的时点可能正在靠近”，工资数据已经比预期更为稳固、英央行将关注工资增长及其对通胀的影响、对英镑汇率没有特别的看法。

卡尼并指出，英镑汇率并不是影响通胀前景的主要因素，并不能英镑走强而降低加息的必要性。英镑/美元在卡尼发出上述强硬讲话后大涨。

值得注意的是，时段内公布的英国6月份新一轮物价指数仍然表现低迷：CPI年率再次回落至0.0%水平，生产者输入物价指数甚至有进一步恶化的迹象。周三将公布的英国最新的就业-工资增长数据，可能对英镑产生非常重要的影响。

由于食品和服装价格领跌，英国6月份通胀回落至零，英国6月核心通胀追平14年来最低水平，表明低油价对其他商品和服务成本的影响加大。

法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown称，“预计英镑不会因为该数据而大幅下滑，市场对明日将公布的薪资数据更感兴趣。主要原因在于薪资数据是未来通胀的先驱信号。”

ING Bank经济学家James Knightley称，从目前的形势来看，未来几个月通胀有可能持续处于近零的水平。

Knightley还补充道，尽管如此，但是英国经济复苏态势良好，劳动力市场强势反弹，同时薪资开始加速走高。