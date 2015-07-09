黄金今年太“失败” 分析师称彻底丧失避险资产地位

本月风险资产因希腊和中国形势动荡，黄金至今无所作为，成为今年各类资产中表现最差的输家，分析师认为其已经失去避险资产的地位。

本周二全球股市大抛售，黄金和其他大宗商品同样下跌，当日金价大跌近2%。即使在另一避险资产美元走强时，黄金也没有反弹，昨日还刷新了三个月最低水平。

昨日麦格理集团的分析师在报告中反问：黄金还有避险天堂的地位吗？报告中列举了今年全球市场遭遇的多起事件——恐怖分子袭击、飞机空难、中东战乱、A股大跌、希腊违约及其退出欧元区的风险激增，即便如此，截至7月7日本周二，黄金还毫无作为，实际上还在年初价位的基础上回落了3%。

黄金投资者也对上述事件表现冷淡，今年黄金ETF持仓基本持平，期货刚超过100吨。在全球市场动荡之际，为何投资者不急于推升金价？麦格理分析师总结了以下三大原因：

1、觉得情况可能没那么糟。希腊GDP只占欧元区的2%，占全球的0.3%；A股还比今年年初高15%；总体来看，全球股市今年以来几乎没有涨跌变化。

2、有兴趣投资黄金的大机构投资者远没有2013年的时候多。而且，分析师认为，通常在有通胀风险时黄金需求才会增加，可现在希腊和中国面临的是通缩风险。

3、黄金毕竟只是大宗商品，像本周这种大抛售可能无法幸免。

实际上，其他分析师也不看好大宗商品整体的前景。华尔街见闻今日稍早文章提到，高盛分析师预计，大宗商品还需要更长时间才能走出货币超发和产能过剩周期。这意味着，价格低迷还会延续下去。

高盛认为，大宗商品市场正处于“负反馈循环”中，和未来需求与不断下降的成本结构相比，大宗商品市场资金过剩。由于多数这类商品供应过剩，低价需要持续更久。未来价格如果不进一步下跌，资金供应过剩将加剧，价格还会跌到生产无法维持的水平。