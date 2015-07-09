韩国央行一如预期维持利率不变 料调降今年经济增长预估

韩国央行周四维持政策利率在纪录低位1.50%不变，符合外界普遍预期。央行6月曾降息，以预先防范中东呼吸综合征(MERS)爆发的影响。

韩国央行媒体官员宣布，货币政策委员会决定维持指标利率 KROCRT=ECI不变，但未详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT举行记者会。

路透此前访问的28名分析师已经预计到该央行本周将按兵不动。韩国央行将在今日稍晚公布修正后的经济预估，受访分析师大多认为央行将调降对今年经济增长率的估值。

“我们认为，基于家庭负债疑虑，要增长前景严重恶化，才能说服韩国央行再度降息。”凯投宏观(Capital Economics)分析师Krystal Tan在央行公布决议后不久，在客户报告中称。

“除非韩国央行突然改变措辞，不然我们预期今年余下时候利率都将维持不变。”

韩国央行上回在4月修订预估时预计今年经济增长3.1%，但此后李柱烈曾数度表示，由于出口和国内消费欠佳，经济预估有可能下修。

市场大致对央行利率决议反应平淡。0100 GMT，三年期公债9月期约KTBc1上涨0.06点至109.17。韩元KRW=跌0.2%，韩股综合股价指数.KS11跌1.5%。

大多数分析师现在认为，央行在今年余下时间内将耐心地按兵不动，以观察去年以来的四次降息以及政府本周稍早向议会提出追加11.8万亿韩元预算的政策效应。

一些分析师预计，面对出口疲弱，韩国央行到2016年底之前都将维持利率不变。今年以来，受到全球需求停滞以及在主要市场竞争加剧，韩国出口积弱难振。

为帮助出口业克服来自中国经济放缓以及日圆和欧元贬值所造成的挑战，产业通商资源部周四公布一项价值约140亿美元的贸易融资方案。

今年下半年通胀料缓慢回升，但在全球大宗商品价格低迷之际，内需难以复苏，通胀料仍将相当疲弱。