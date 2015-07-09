EIA原油库存打压油价 原油市场供需两面腹背受敌

国际原油价格周三(7月8日)继续维持在上一交易日的3个月最低水平，有中幅下挫趋势。美国能源信息署(EIA)公布数据显示上周美国原油库存继续升高，尽管升高幅度不大，但仍然打压美国NYMEX原油价格出现下跌。

伊朗与六大国在维也纳的谈判继续延长讨论。目前已经过了谈判双方制定的最后期限。目前双方就大部分关键问题已经达成共识，但仍然在几个问题上存在分歧。原油市场担忧，伊朗如果达成核协议解除贸易制裁，伊朗原油将会涌入已经供给过剩的国际原油市场。

德国商业银行(Commerzbank)原油分析师Carsten Fritsch表示，“那些押注伊朗将会很快解除制裁的市场参与者们现在将会开始加仓，这将会对原油价格产生一定提振。”

目前在维也纳紧张谈判的代表们将新的最后期限定在本周五，并表示有很大可能达成协议，但必须保证协议的质量，美国国务卿克里周一曾表示，协议有望达成，但目前形势仍然可能向任何方向发展。

周二美国石油协会(API)数据显示，美国上周原油库存下降95.8万桶，消息一定程度上提振了原油价格，但周三的美国能源信息署(EIA)的官方数据显示，上周美国原油库存上升38.4万桶。数据公布后，美国原油价格短线下挫。

原油价格在周三也受到中国股市下跌的一定影响，周三沪指再跌5.9%，市场对于中国经济降速以及股市暴跌引发的对原油需求可能的影响表示担忧。作为世界第二大原油消费国，中国经济方面信息对原油市场影响巨大。

希腊债务危机方面，目前欧元区国家已经给雅典到周末之前的最后期限来提交一份可行的协议方案。希腊需要与债权人达成一份改革换贷款的协议才能保证偿还到期债务并维持自己欧元国成员的身份。

摩根士丹利分析师在一份报告中表示，“中国以及希腊的问题可能会使原油需求在近期内遭受巨大打击。市场对于未来的担忧是有道理的，鉴于目前的情况，原油市场供给面和需求面都出现巨大下行压力。