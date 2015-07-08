欧盟紧急峰会定希腊“生死” 原油破位大跌拉响黄金警报

隔夜瓦鲁法基斯宣布辞职，态度相对温和的察卡洛托斯被任命为新的希腊财长，这也被外界认为是希腊政府放出的一个“积极信号”。周二(7月7日)欧市盘中，欧元/美元跌破1.1000关口，美元指数则回升至96.75附近。值得注意的是，国家油价隔夜破位大跌，美国原油一度触及52.41美元/桶，刷新3个月低位。日内，欧盟各国将召开紧急峰会，这可能决定希腊银行是否本周晚些时候开门或者继续关闭的摊牌时刻。

希腊接连放出积极信号 全球聚焦欧盟紧急峰会

希腊政府周一宣布，任命希腊外交部副部长、债务问题首席谈判代表察卡洛托斯为新的财政部长，以接替当天早些时候辞职的财政部长瓦鲁法基斯。

希腊媒体报道指出，与前任财长瓦鲁法基斯相比，察卡洛托斯性格相对温和，并强烈支持希腊留在欧元区和欧盟。

外界分析认为，察卡洛托斯曾在英国牛津大学念经济，他从4月就取代瓦鲁法基斯与欧盟谈判的角色。低调的察卡洛托斯与多话的瓦鲁法基斯个性迥异，是其他欧元区国家较能接受的代表。这或许是希腊政府放出的一个“积极信号”。

新财长察卡洛托斯在当地时间7月6日上任后批准暂时延长资本管制两天。也就是说，希腊的银行7日不开门，且到8日午夜前都不会开门营业。每张银行卡每天限领60欧元的资金管制措施也将延长到8日。

同日，希腊三个反对党领导人与执政联盟两党领导人签署联合声明，表示共同支持总理齐普拉斯返回谈判桌，与债权人达成新的协议，避免希腊债务违约甚至退出欧元区。

上述党派领导人重申，希腊愿意作出妥协，与债权人就新的财政调整政策和改革方案达成协议，换取急需的资金援助，使希腊留在欧元区。

声明指出，希腊否决债权人协议草案并不是为了制造分歧，而是为了加紧努力，达成公正而经济上可行的协议。

齐普拉斯随后表示，他认为双方能在7日达成协议，以在欧洲伙伴国的帮助下立即恢复希腊银行系统的流动性。

在财长换人和齐普拉斯讲话这两大积极因素的推动之下，市场对于希腊留在欧元区的希望或将被再度点燃，当然这还要取决于关键的欧盟紧急峰会。

据外媒报道称，齐普拉斯与德国总理默克尔隔夜通了电话，两位领导人就齐普拉斯将在周二欧盟峰会上提交希腊政府提议达成一致。

希腊受到的压力一天来越来越大。其债权人之一欧洲央行决定提高希腊银行的紧急信贷评级。如果没有外界帮助，希腊这些银行预计在8日就会用完现金，同时预计雅典在本月晚些时候仍然不能向欧洲债权人支付数十亿美元的贷款还款。

市场分析人士指出，虽然希腊方面做出了一些举措，但是要在短时间内达成协议，各方仍面临相当大的阻力。

欧洲央行(ECB)管理委员会成员诺沃特尼周一也表示，认为希腊协议在两天内达成是“痴人说梦”。

德国总理默克尔(Angela Merkel)发言人Steffen Seibert昨日称，“希腊拒绝国际债权人的救助条件后，德国认为没有理由立即重启救助谈判，不过他并未关闭展开进一步对话的大门。德国将等待周二在布鲁塞尔举行的欧元区领袖会议上齐普拉斯提出的新提议。 ”

欧元开跌恐连累大宗商品 原油破位后轮到黄金？

希腊局势并未有太大的进展，欧元/美元日内有进一步下跌的迹象，这也提振了美元走势，原油等大宗商品承压走低。

欧市盘中，欧元/美元再度跌破1.1000关口，汇价扩大跌幅至1.0962，刷新逼近6月29日低位1.0955水平，短线形势不容乐观。

技术上看，日图级别中，汇价在6月29日单日反转之后，并未能够继续回升，汇价沿5日均线震荡下行，短线将测试1.0955，若跌破该位置或再探1.0819(5月27日)低位。

ActionForex外汇分析师指出，盘中对欧元/美元的偏好继续维持中性，目前依旧认为汇价自1.0461开始的修正反弹已经于1.1466筑顶结束。接下来可能展开新一轮跌势，若跌破1.0954，则目标指向1.0818支撑位。

该分析师依旧认为，从更为长期的走势来看，欧元/美元自1.6039长期高点以来的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元/美元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

DailyFX技术专栏作者Ilya Spivak也认为短线欧元面临下行压力。他表示，欧元/美元未能站稳趋势线上方。若汇价日内跌破1.0968-1.10区间(枢轴位&23.6%回撤位)，或进一步下探1.0818(5月27日低点)。只有汇价收高于趋势线1.1056上方，才能为测试6月29日高点1.1277打下基础。

从上周的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据来看，欧元净空仓自99,306欧元上升至100,035欧元，这也反映出希腊债务局势的不确定性。

欧元承压回落，美元指数重回升势，汇价于欧市盘中最高触及96.91，刷新一个月高位，并有上测5月27日高位97.78的风险。

美元上涨让本就疲软的大宗商品价格再遭打压，国际油价隔夜破位大跌，美国原油一度触及52.41美元/桶，刷新3个月低位。

日内欧市盘中，美国原油期货价格小幅回升至53.10美元/桶，但短线面临下行的风险并未减弱。

日图技术指标上看，MACD绿色动能柱放大，随机指标向下；布林通道中，油价位于下轨下方。日图技术指标上看，MACD绿色动能柱放大，随机指标向下；布林通道中，油价位于下轨下方。

Energy Aspects表示，“宏观经济的不利因素增加，如中国股市急跌、希腊可能退出欧元区以及美元升值。因此油价的下行风险犹存。结构上来看，至2016年底，市场每日供给过剩约100万桶。”

国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)周一发布报告称，希腊危机升级对油价的拖累很小，重点是当前原油市场仍处在供应过剩的情况之中。

高盛指出，石油输出国组织(OPEC)产量激增，美国石油钻井数量反弹以及炼油利润下降都令油价承压。当前原油市场还没有调整完毕，在基本面的拖累下，诸如希腊局势恶化等因素可能进一步拉低油价。

原油价格破位下跌也拖累了现货黄金无力上攻，金价日内在上探1170之后回落，最低下探至1165.90水平。

Kitco特约分析师Kira Brecht指出，尽管上周日希腊投票反对撙节措施，进一步加剧了该国退出欧元区的风险，但受强势美元的打压，金价整体波动较小。

Brecht表示，尽管希腊方面存在风险，但金价仍在近期的区间内交投，显然希腊正在上演的危机并没有引发太多的避险需求。

他认为，短期金价的前景疲软，目前价格正继续交投在布林带中轨下方，该位置同时也位于20日均线(蓝线)。因此，一旦金价跌破1155.80美元，则将重新下探3月低位1143.80美元(点B)，进一步支撑在2014年11月低位1135.30美元(点C)。

晚间并未太多的重磅美国数据。北京时间20:30，美国将公布5月贸易帐，市场预期赤字426亿美元，前值赤字409亿美元，投资者可对该数据适当关注。