货币战分出输赢：日本没赢、中国小输、马来西亚大胜

从韩国到印尼和印度，货币政策当局都部署让本币贬值，印尼卢比、马来西亚马币(林吉特)、泰铢和其他货币今年兑全线走强美元一直在逐步下跌。

如今，差异化货币政策令亚洲货币分出输家与赢家。

彭博经济学家欧乐鹰表示，货币政策有别已经使得亚洲货币汇率出现了重大变化。在一个出口依然占据重要地位的地区，这对于经济增长有着深远的影响。为了厘清输家和赢家，我们来看一下实际有效汇率的变动以及出口与亚洲主要经济体GDP之比。

大赢家应该是本币大幅贬值、出口占GDP之比很高的国家。根据国际清算银行的数据，日元在过去一年贬值了10.4%。但是日本出口只占到其GDP的15%，是该地区经济体中比值最小的一个。而马来西亚货币虽然只贬值了1.4%，但是鉴于该国出口占到了GDP的72%左右，这仍可能改变GDP增速。

大输家则是本币大幅升值、而出口部门占比很高的国家。中国的出口商就饱受人民币过去一年升值13.3%的困扰。但是鉴于其出口与GDP之比仅为20%，其中很多算作加工贸易，人民币升值对经济增长应该没有产生灾难性后果。而泰铢4.5%的升值幅度虽然较小，但是泰国出口占到GDP的60%，因此经济增长受到的冲击不会很小。

经济学家点评

加拿大皇家银行高级外汇策略师SueTrinh表示，该行的模型表明人民币兑美元汇率高估16.7%。她说，宏观基本面恶化表明利率和经济增长分化将越来越不有利于人民币。Trinh表示，在资金流动规则放开之际，中国正在进入资金持续净流出时期，而这必然导致美元/人民币走高。RBC预测美元/人民币年底前达6.56元。

荷兰银行维持对人民币汇率将在2015年和2016年年底分别达到1美元兑6.30元和6.40元的预期，人民币被纳入IMF特别提款权货币篮子的可能性并不会对该行的悲观预期产生重大影响。该行认为，由于中国国内投资者寻求海外机会，且资本账户在逐步开放，因此存在资金净外流风险。

“无论股市朝哪个方向走，经济增长下行趋势是必然的，”Hanna-Roubini GlobalEco Ltd.驻新加坡经济学家Daili Wang说。Hanna-Roubini隶属鲁里埃尔·鲁比尼(Nouriel Roubini)创办的研究集团。

澳新银行(ANZ Banking Group)驻香港的首席中国经济学家刘利刚说，最新的货币宽松政策有“一石二鸟”的功效。“它能够允许央行通过宽松政策来提振经济，同时发出当局不希望看到股市熊市的政策信号，”他说。

凯投宏观(Capital Economics)认为，随着全球最大生产商的低成本供应充斥市场，铁矿石价格今年下半年可能跌至每公吨40美元以下。凯投宏观高级大宗商品经济学家Caroline Bain说，供应过剩在未来六个月将更加明显，即使中国刺激支出的举措将扩大钢铁需求，澳大利亚和巴西将扩大供应，从而进一步打压价格。

美国银行(Bank of America)预计中国央行第三季度可能一次降息25个基点，两次降准50个基点，2015年下半年可能采取多项措施以增加流动性和信贷供应。

“央行降息为市场增加了资金，”汇丰(HSBC Holdings)驻香港的高级货币策略师王菊说，“央行将保持宽松货币政策。我们认为央行年底前还将降息25个基点，降准200个基点，增加人民币的温和贬值压力。”

大和证券(Daiwa)经济学家赖志文和唐俊杰说，随着中国资本外流加速使国际收支逆差状况恶化，央行的货币政策并未奏效，央行旨在稳定人民币的干预措施有效收紧了货币供应。大和证券认为，通过放松货币政策带来的新信贷进入股市，而并非支持实体经济，由于央行缺乏其它政策选择，这增加了人民币贬值的压力。

“如果跌破20%的熊市线，将令很多人担忧，尤其是由于中国股市通常是靠技术因素推动，”瑞东金融市场(Reorient Financial Markets)首席中国经济学家王致翔说，“投资者认为央行降息是获利回吐的机会，因为没有经济趋稳的明显迹象。第二季度GDP增长肯定要低于7%，人们对第三季度反弹感到不确定。”