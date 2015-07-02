希腊危机欧洲散户狂推比特币

在希腊危机期间，比特币一直受到欧洲散户投资者的青睐，同时交易员也相信比特币可能代替黄金成为新的避险工具。

自从上周五以来，比特币已经上涨了7%，至260美元，为3月份来最高；同时，黄金价格下跌1%，至1169美元/盎司。

希腊比特币交易所BTCGreece创始人Thanos Marinos称，希腊一直有新的比特币投资者，过去几周的人数增加了600%。在过去7天，希腊每天的比特币新增投资者超过150人。

由于希腊资本管制，比特币似乎成为资本流动的通道。BTCGreece也将个人购买比特币的金额由1000欧元调降至250欧元，以避免给人帮助资本流出国内的印象。

另外，欧洲其它地区对比特币的需求也有所上升。另外一个比特币交易所Coinbase在Twitter上称，尽管没有希腊增幅多，过去几周全欧洲新增比特币投资者也增加了300%。

伦敦比特币交易所Coinfloor创始人Mark Lamb称，“我们确信看到了投资者对比特币的兴趣增长。”不仅希腊投资者因资本管制不断买入比特币，全欧洲的投资者也都在购买比特币，以应对希腊危机。

黄金市场规模大约2万亿美元，远大于比特币37亿美元的市场规模。黄金是传统的避险工具，能够受到政治和经济动荡因素的支撑，但是机构投资者和大型投资者似乎不再青睐黄金的这种角色。据彭博数据，黄金价格过去一周仅上涨0.1%。

据瑞银集团分析师Joni Teves称，黄金价格对不确定性风险反应已经发生变化，需要更多因素才能引发投资者避险买入黄金。

“除非未来数日和数周内希腊局势急剧恶化，否则很难看到黄金价格更显著上涨。”