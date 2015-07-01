乌克兰将暂停购买俄天然气 过境天然气不受影响

乌克兰国家天然气公司Naftogaz周二表示，由于俄乌双方没有就2015年3季度天然气价格达成协议，从七月一日开始，Naftogaz将暂停从俄罗斯天然气工业公司Gazprom购买天然气。

Naftogaz在一份声明中称，鉴于此前签订的补充协议将于6月30日到期，而当天于维也纳继续举行的欧盟-俄罗斯-乌克兰三方天然气问题会谈中，双方没有就天然气供应的条款达成新协议，Naftogaz将暂停从Gazprom购买天然气。不过，根据现有合同，由Gazprom发往欧洲的过境乌克兰天然气将不受任何影响。

乌克兰能源部长弗拉基米尔-迪姆齐辛(Volodymyr Demchyshyn)周二表示，对俄罗斯提供的第三季度的天然气折扣价(每千立方米247美元)并不满意。此外，俄方坚持天然气价格按季确定，九月将决定四季度的基准价格，而这种方式不利于乌克兰达到最佳购买量以补充地下仓库的天然气存储，应该签署采暖季三方天然气供应协议。

俄罗斯总理梅德韦杰夫29日指出，由于国际油价下跌，俄不能继续向乌提供每千立方米100美元左右的天然气出口优惠，新的优惠政策为每千立方米40美元左右，但俄在今年第三季度向乌提供天然气的价格跟之前大体持平，为每千立方米247美元。

俄罗斯自去年11月1日起实施向乌克兰提供天然气出口优惠政策。根据该政策，俄对乌天然气出口优惠幅度根据俄乌天然气合同价格决定。当天然气价格不低于每千立方米333美元时，俄方将提供每千立方米100美元的关税优惠；当天然气价格低于每千立方米333美元时，关税优惠额为该价格的30%。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对乌克兰方面对天然气价格不满意表示惊讶，并指出新的优惠价格(每千立方米247美元)低于目前全球天然气价格。