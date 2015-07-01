希腊违约黄金为何走低？小非农或掀市场高潮序幕

国际现货黄金周三(7月1日)亚市盘初徘徊在1172美元附近。周二(6月30日)尽管希腊正式宣布对IMF违约，并未提振避险情绪大幅飙升，反倒是欧元/美元的下跌拖累金价刷新1166美元的逾三周低位。眼下金融市场即将迎来本周的数据高潮，周三晚间除了有“小非农”外，美国还将公布6月ISM制造业数据，而周四的美国6月非农无疑是市场关注的焦点。

希腊危机还没完 黄金走低全怪欧元！

希腊周二(6月30日)正式错过了向国际货币基金组织(IMF)支付欠款的最后期限，令其成为向IMF拖欠付款的第一个发达经济体。

此前希腊曾申请新的两年期贷款并申请将欧洲中部时间周二午夜到期的当前援助项目短暂延期，但一切为时太晚，该国来不及向国际货币基金组织偿还大约15亿欧元，而该国之前已经表示这笔款项可能还不上。

希腊向欧元区提出了新的援助项目请求。希腊总理齐普拉斯向欧洲稳定机制（ESM）提出了两年的延长救助申请，以支付未来两年希腊所有的财政需求，包括债务重组计划。与希腊谈判的欧元区财长小组负责人，荷兰财长Jeroen Dijsselbloem表示，将在周二晚些时候予以考虑。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示，希腊政府将在周三(7月1日)向欧元集团递交新提议。欧元集团将在周三重新开会，讨论希腊的新提议。他指出，对希腊的新救助协议的条款恐怕会更加苛刻。债权人机构只会在希腊公投结束之后才考虑新援助计划的要求。

但德国总理默克尔表示，在希腊7月5日就援助条款进行公投以前，“我们不会”和希腊政府“讨论任何事务”。默克尔周二在基督教民主联盟于柏林的活动上发表上述言论，此前希腊总理齐普拉斯递交了新援助请求。默克尔称，希腊政府的请求“不是非常具体”。

欧洲央行和EFSF对希腊周二不还款的反应将受到人们密切关注，但多数分析师认为，由于本周末将公投，两家机构都不会让紧张局势升级。很多分析师依然没有将希腊退欧列为基准假设，依然普遍预计希腊会达成协议。

三大主要信用评级机构指出，希腊不按时向IMF支付欠款不会构成违约，因该术语适用于私营部门之前的借贷，而IMF也避免使用该术语。

摩根大通全球市场策略师David Stubbs表示：“对IMF的违约并不代表希腊将退出欧元区。”如果希腊在周日的公投中接受债权人的提议，“我们认为希腊将有更大的可能性继续留在欧元区。但是，目前希腊退欧的可能性比之前更大了。”

然而，希腊违约导致的退欧风险并没有大量刺激黄金的避险买盘，周二国际金价反而受欧元/美元的下跌而刷新1166.53美元/盎司的逾三周低位。

美银美林金属策略师Michael Widmer称，“金市的表现说明，市场并不担心希腊问题。希腊的的系统重要性已是今非昔比。目前美元是推动市场的更重要因素。”

“小非农”携ISM数据来袭

本周三美国将公布素有“小非农”之称的6月ADP就业以及6月ISM制造业采购经理人指数两大重磅数据，料将拉开本周金融市场最高潮的序幕。而周四(7月2日)美国6月非农就业数据将压轴登场，此外美国5月耐用品订单修正值也将出炉。

美联储主席耶伦之前表示，升息决定将取决于就业市场的改善。目前市场普遍预期美国6月非农就业岗位料增加23.2万个，5月曾意外大增28万个，从而巩固加息预期。同时美国6月失业率料降至5.4%。鲍威尔以及包括联储副主席费希尔(Stanley Fischer)在内的其他决策者曾表示，失业率是比GDP数据更好的衡量经济力度的指标。

美联储副主费希尔(Stanley Fischer)周二(6月30日)表示，美国消费者又卷土重来，经济增长正在改善。假定预期中的经济条件成立，加息将逐渐进行。但他也表示，通胀和就业数据最终将决定政策紧缩的步伐。

美国商务部(DOC)周四(6月25日)公布的数据显示，美国5月消费支出月率增长0.9%，创2009年8月以来最大升幅，预期增长0.7%，前值增长0.1%。

费希尔认为，美国经济如今接近充分就业，预计就业市场将继续改善，经济增长应该会让劳动力市场进一步收紧。薪资增长的“初步迹象”应提振对通胀将逐步升向美联储设定的目标的信心。

美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)上周表示，只要经济表现符合预期，那么他认为今年会有两次加息。算上鲍威尔在内，共有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)分析师周二称吗，美国6月非农就业数据可能会再次出现强势攀升。

美银美林预计美国非农就业将会增加22万个新职位。相比5月28万新职位的数据将会减缓，但仍然会保持稳健的增长态势，符合近期劳动力市场复苏的趋势。失业率将可能会从5.5%下降至5.4%。随着劳动力市场继续缩紧，美银美林分析师认为，小时工资将会出现“强势”的0.2%上涨，这将使年率达到增长2.3%的水平。

在分项数据上，美银美林分析师表示，根据之前的调查结果，预计私人企业就业增长将为21.5万人，而政府部门将会增长5000人。和上月一样，商品生产行业可能将会继续表现相对疲软。工业生产以及投资水平方面的相对低迷将会使该行业劳动力市场相对增长缓慢。另一方面，能源行业裁员的趋势仍然没有停止，这表示，房地产行业将可能需要出现强势支撑才能使整体劳动力市场达到良好发展的局面。服务行业中，整体仍处于增长局面，尤其是娱乐、酒店旅游行业以及商业服务行业将会继续呈现良好发展的态势。

失业率方面，数据将会显示劳动力市场正在继续稳步复苏。劳动力市场参与水平将会继续升高，5月该数据出现了0.11%的上涨。6月美银美林认为涨势将可能比5月稍低。劳动力市场参与水平自去年秋天开始已经大幅下降，整体趋势表明，目前该数据可能已经开始回到涨势。

眼下大环境对金市仍相对不利，美国仍可能在今年升息，这会增加持有不生息黄金的机会成本。

巴克莱分析师指出，“在我们看来，美国货币政策依旧是金价方向的关键，在美联储政策路径清晰前，不太可能摆脱近期的交投区间。”

黄金又跌了 分析师对后市怎么看？

近期希腊局势是黄金市场的一大影响因素，其带来的避险需求对金价产生不小影响。不过对黄金来说，今年以来最大的影响还是美联储升息的问题。

道明证券(TDS)表示，近期市场的不稳定，尤其是在股市中，很可能会让美联储不在9月升息。这将有利黄金，并且希腊问题带来市场的担忧也可能推动欧洲投资者们买入黄金。”

不过道明认为，欧洲局势对黄金的推动将是比较小的，因此金价将难以突破1200美元/盎司水平。如果希腊局势真的变得非常难堪，并且股市崩溃，那么黄金也会和其它资产一起下跌，因为人们可能卖出黄金以其获得资金，这在金融危机中是很常见的。

CPM集团表示，近期希腊的局势是投资者们应当持有一些黄金作为“保险”的最佳案例。尽管市场对希腊真的退欧持怀疑态度，也不太可能就此大幅推高金价。

不过CPM集团指出，全球经济增长还有很多长期的金融问题在，一些在持续恶化。因此，资产中持有一些黄金和别的贵金属作为保险以应对不可知的经济和金融困难仍然是需要的。

三菱(Mitsubishi Corp)称，在希腊局势恶化的情况下，黄金市场没有显现什么避险需求。就是在希腊即将违约的情况下，欧元仍然坚持住了，但金价则下行至近期震荡区域底部，至1170美元/盎司附近

三菱还指出，尽管实物金币的需求有所增加，但这并不能作为避险需求推动金价的证据。并且这表明了市场要么没有完全计入希腊违约甚至退欧的可能，要么就希腊危机的影响因素已经被计入金价，而这就是作为避险资产黄金能达到的水平。

瑞讯银行(Swissquote Bank)在周二(6月30日)报告中写道，黄金目前正在盘整整固，但下行压力增加。预计金价将下探小时图形支撑1162(2015年6月05日低点)。关键支撑位于1142(2015年3月17日低点)。初步阻力位于1188(2015年6月23日高位)。

美银美林(BAML)的分析师们认为，美联储即将到来的升息会使得接下去几周金价难以持续上行。当然，这会使得货币政策影响下，各个货币计金价表现的差异会更大。如果美联储只是正常化货币政策，但不大幅升息，那么金价还是能够获得支撑，上涨的通胀和房市上涨的缺乏也会对黄金有所支撑。

资深交易员Ira Epstein称，黄金市场正在进入季节性的上行时段中，不过他认为，黄金的价格要上行突破1203.1美元/盎司才能出现长期的买盘信号。

Epstein表示，近期他一直对黄金持看空的态度，但季节性来看，下半年通常是黄金市场情绪转好的时段。从历史数据看，金价通常会在7月6日当周触底，此后开始上行趋势。