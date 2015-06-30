中欧深度合作将为世界经济复苏注入新动力

张娜

国务院总理李克强6月30日在布鲁塞尔出席第十七次中欧领导人会晤，这是他就任总理以来首次访问欧盟总部。

据外交部发言人陆慷6月25日在例行记者会上透露，届时李克强总理将同欧洲理事会主席图斯克、新上任的欧盟委员会主席容克举行会晤，会见欧洲议会议长舒尔茨，出席会晤有关配套活动并发表演讲。此外，还将顺访比利时，对法国进行正式访问并访问经济合作与发展组织总部。

此次会晤正值中欧建交40周年、中欧关系站在新历史起点上。中国驻欧盟使团团长杨燕怡日前在接受媒体采访时表示，这次会晤也是世界经济深度调整、复苏进程依然曲折、中国经济发展进入“新常态”、欧盟转向振兴经济背景下，中欧之间的一次重要交流。

陆慷在例行记者会上说，希望通过此次会晤，增进同欧盟机构新一届领导层的政治互信，进一步深化务实合作，推进中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设，推动互利共赢的中欧全面战略伙伴关系不断取得新进展。

从欧盟理事会的通报内容看，6月30日下午，李克强总理首先与图斯克和容克举行了小范围会晤。随后出席全体会议，讨论双边政治、经济关系以及全球挑战和国际议题。

中欧之间如何对接好“一带一路”是双方共同关注的重要议题之一。

在去年3月发表的《关于深化互利共赢的中欧全面战略伙伴关系的联合声明》中，中欧双方就“决定共同挖掘中国丝绸之路经济带倡议与欧盟政策的契合点，探讨在丝绸之路经济带沿线开展合作的共同倡议”。

也是去年，新上任的容克提出了为期三年（2015－2017年）、总规模达3150亿欧元的投资计划，旨在撬动私人资本，资助投资项目，重振欧洲经济，内容涵盖科技创新、交通、基础设施、宽带网络建设等项目和研发。

从内容看，这份旨在刺激欧洲经济的欧洲战略投资基金计划，被外界称之为“容克计划”，它与中国提出的“一带一路”倡议有许多相同之处。

容克在接受媒体采访时表示，欧盟将寻求“容克计划”与“一带一路”倡议的互动对接。因为，这将有利于中欧从更高视野、更深层次、更广范畴推进务实合作，充分挖掘潜力，拓展发展空间，实现优势互补，促进亚欧大通道建设，促进亚欧大陆共同繁荣，促进世界经济增长与和平发展。

据英国媒体报道，此次中欧领导人会晤期间，中国有可能会宣布对“容克计划”注资，数额或达数十亿美元。

欧盟理事会在通报中也透露了这种可能——“双方领导人有望就与欧洲战略投资基金相关的投资机会进行探讨，同时探索如何与中国的‘一带一路’倡议协同配合。在此背景下，双方领导人有望就建立中欧互联互通平台达成一致，以改进双方交通和基础设施纽带。”

不过，实现“一带一路”倡议同“容克计划”的对接是一个过程，还需要双方全面深入了解彼此的倡议和计划，以及双方有关部门对具体合作内容和方式等进行研究和协调。

中欧领导人会晤的另一个重要议题与中欧投资协定谈判有关。中欧投资协定谈判被认为是当前中欧之间开展的最为重要的经贸谈判。自2013年11月双方宣布启动中欧投资协定谈判到今年6月初，中欧投资协定谈判已进展了六轮，目前尚未有实质性进展。今年下半年，双方将至少再举行两轮谈判，以争取尽快达成一个更高水平、涵盖投资保护和市场准入的协定。

据商务部新闻发言人沈丹阳表示，此次中欧领导人会晤将就谈判现状交换意见，对下一步工作提供指导。

根据行程安排，李克强总理此次欧洲之行还将对法国进行正式访问。

中国驻法大使翟隽日前表示，访法期间，双方将重点探讨联合开拓第三方市场、核能合作和中法创新合作，加强经贸、农业、金融、航空航天等领域合作，推动双向投资和人员往来便利化，并就气候变化、全球经济治理等重大国际问题沟通协调。

资料显示，法国80％左右的电力由核电供应，这也是计划建造更多核电站的惟一欧洲国家、仅次于美国的全球第二大民用核大国。目前，法国拥有核电站18座，核发电机组57个。

而在此次出访前，李克强总理曾专程考察了中国核电工程有限公司。他强调，核电不光要在国内发展，还要“走出去”，与欧美发达国家一同合作，共同开发第三方市场。

翟隽还透露，预计双方将签署至少几十项成果文件。

中欧领导人会晤始于1998年，是中欧双方最高级别的政治磋商机制。1998年1月，欧盟倡议在举行第二届亚欧会议期间举行中欧领导人会晤，并建立领导人定期会晤机制。4月，中欧领导人首次会晤在伦敦举行，时任国务院总理朱基出席会晤。会晤后双方发表联合声明，希望建立面向21世纪长期稳定的建设性伙伴关系，并决定每年举行一次领导人会晤。

自1975年建交以来，中欧关系取得了长足进展。2003年，中欧建立全面战略伙伴关系，双方已建立50余个各级别磋商与对话机制，涵盖政治、经贸、科技、能源、环境等广泛领域。2012年9月19日至20日，时任国务院总理温家宝赴布鲁塞尔出席第十五次中欧领导人会晤并访问比利时。

就任总理三年来，李克强足迹已经遍及欧洲10国，带回近千亿美元大单。此次访欧，也必将收获更多“成果”。而中国与欧盟这两个总量超过30万亿美元的经济体的深度合作，无疑为中欧关系及世界经济复苏注入新的发展动力。